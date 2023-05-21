1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 22 AL 28 2 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V AL 9

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1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 22 AL 28
• 1Th 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
• 1Cor 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
• 1Jo 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
• 1Th 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
• Rom 15:33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
• 1Th 5:24 Fiel es el que os llama; el cual también lo hará.
• 1Cor 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
• 1Th 5:25 Hermanos, orad por nosotros.
• Eph 6:19 y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio;
• 1Th 5:27 Os conjuro por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos.
• Col 4:16 Y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses; y que la epístola de Laodicea la leáis también vosotros.
2 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V AL 9
• 2Th 1:1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo:
• Act 16:1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego.
• 2Cor 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en Él.
• 1Th 1:1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
• 2Th 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
• Rom 1:7 A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
• 1Cor 1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
• 2Th 1:3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera, y el amor de cada uno de vosotros, abunda más y más de unos para con otros;
• 1Th 1:2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones;
• 1Th 3:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros;
• 2Th 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís.
• 2Cor 7:14 Que si de algo me he gloriado con él acerca de vosotros, no me avergüenzo; pues como os hemos hablado todo con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera.
• 1Th 1:3 recordando sin cesar vuestra obra de fe, y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro.
• 2Th 1:5 Lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
• Phi 1:28 y en nada intimidados por los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación, y esto de Dios.
• 1Th 2:14 Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos;
• 2Th 1:6 Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
• Col 3:25 Mas el que hace lo malo, recibirá el mal que hiciere, y no hay acepción de personas.
• Rev 6:10 Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
• 2Th 1:7 y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos,
• 1Th 4:16 Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
• Jud 1:14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos,