Die Erde war schon immer rund, keine flache Scheibe

Der wohl größte Irrtum unseres modernen Geschichtsverständnisses ist vermutlich, dass die Menschen des Mittelalters an eine flache, scheibenförmige Erde geglaubt hätten. Aber wäre dann Christoph Kolumbus überhaupt losgefahren, wenn er hätte fürchten müssen, über das Ende oder den Rand der Erde zu stürzen? Offenbar war die Antike und das Mittelalter weit gebildeter, als wir uns die „dumme Vorzeit“ heute rückblickend vorstellen.