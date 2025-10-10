π. Θ.Ζήσης, επικαιρότητα(Οκτ 2025)περί (α) Προσ.Αριθμού, (β)Συνεδρίου 100 ετών περιοδικού "Θεολογία"

"(α) Σέ πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης οἱ λαοί ἀντιστέκονται καί ἀντιδροῦν, στήν Ἑλλάδα ὑποδουλώνονται στήν ψηφιακή σκλαβιά. (β) Τό περιοδικό "Θεολογία" δέν διακονεῖ πλέον τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἀλλά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης". Τήν Κυριακή, 5 Ὀκτωβρίου 2025 στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:000) ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσηςὁμίλησε γιά δύο θέματα ἐπικαιρότητας: (α) Νέες ἐξελίξεις καί πληροφορίες γιά τό θέμα τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ καί τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί (β) Σχετικά μέ τό Συνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης γιά τά ἑκατό (100) χρόνια τοῦ περιοδικοῦ "Θεολογία". Στό πρῶτο θέμα ἀνέγνωσε τούς τίτλους δεκαπέντε (15) ἄρθρων, Ἑλλήνων καί ξένων εἰδικῶν, γιά τό φακέλλωμα σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς καί τήν προσβολή τῶν προσωπικῶν δεδομένων, πού ἐπιχειροῦν παγκόσμια κέντρα ἐλέγχου, καί στήν συνέχεια ἀπό ἕξι ἄρθρα σταχυολόγησε τίς σχετικές ἀναλύσεις. Στό δεύτερο θέμα, γιά τό Συνέδριο τοῦ περιοδικοῦ "Θεολογία" στήν Θεσσαλονίκη ἐπεσήμανε, ὅτι ὑπάρχει ἀλλαγή πορείας τοῦ περιοδικοῦ ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στόν Οἰκουμενισμό καί, ἀνάμεσα στά ἄλλα ἐπιχειρήματα, φανέρωσε ἀντορθόδοξες θέσεις τοῦ διευθυντοῦ τοῦ περιοδικοῦ, Ἀλέξανδρου Κατσιάρα, πού ἦταν καί ὁ ἰθύνων νοῦς τοῦ Συνεδρίου, τίς ὁποῖες διετύπωσε πρό πολλών ἐτῶν στό ὀγκῶδες βιβλίο του " Ὅταν ὁ Θεός πεθαίνει". Δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ καί στήν ἐνισχυτική τοῦ Οἱκουμενισμοῦ παρουσία τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Θεσσαλονίκη, ὡς καί στίς φθαρτικές τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνέργειες τοῦ νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, ὁ ὁποῖος προκλητικά καί ταχύτατα στρέφει τήν Μητρόπολη, τούς Ἱερεῖς καί τό Ποίμνιο, ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στόν Οἰκουμενισμό καί στήν ἐκκοσμίκευση.