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Międlar & Korczarowski O Wołyniu, Pomimo, Że To Niedobra Mówić Teraz
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3 views • May 24, 2022
Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę śmierć poniosło tam niecałe 4 tys. cywili. Nasi wschodni sąsiedzi lansują tezę, że zbrodnia ta nosi wszelkie znamiona ludobójstwa i tak powinna być nazywana. Tymczasem zapytani o ofiary z Wołynia i Małopolski Wschodniej, których mogło być nawet 200 tys., mówią, że to po prostu był taki trudny czas wojenny i takie rzeczy się zdarzały. Jeszcze do niedawna była to powszechna reakcja Ukraińców w tym temacie. Dziś jednak zmienia się ona na rzecz pełnoskalowego fałszerstwa historii, którego celem jest przerzucenie winy na Rosjan. To ich służby specjalne, partyzanci, V kolumna i kto tylko jeszcze mógłby się załapać na ten czyn, ma być odpowiedzialny za to, co spotkało naszych rodaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Nawet prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski bierze udział w tym fałszerstwie, mówiąc w oficjalnych przekazach, że „Ukraińcy nigdy nikogo nie mordowali”.
Władze Polski nie tylko nie podejmują żadnych działań w tej sprawie, nie tylko nie ma z ich strony absolutnie żadnej reakcji na te kłamstwa, nie tylko udają, że w ogóle sprawy nie ma, ale ogłaszają ustami rzecznika MSZ, że „jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”, co z kolei powoduje całkowity ostracyzm szczebla państwowego wobec środowisk zajmujących się tzw. Kresowiakami. Jednocześnie te same władze co roku biorą udział w szeregu rocznic poświęconych ofiarom Holocaustu podkreślając, że o niemieckiej zbrodni na Żydach świat nie ma prawa zapomnieć.
Czym zatem różni się gehenna Żydów od tragedii Polaków, którzy ponieśli śmierć jedynie za swoje pochodzenie? Dlaczego o jednych mamy pamiętać do końca świata, a o drugich mamy zapomnieć już dziś? Dlaczego władze Polski wyżej stawiają życie obcych, niż własnych rodaków? A może nie rządzą nami Polacy? O tym dziś w programie z cyklu „Dokąd Zmierzamy” Piotr Korczarowski będzie rozmawiał z Jackiem Międlarem, autorem książek, filmów i artykułów, w których gromadzi relacje świadków historii.
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) - eMisjaTV: https://www.youtube.com/c/eMisjaTv
Władze Polski nie tylko nie podejmują żadnych działań w tej sprawie, nie tylko nie ma z ich strony absolutnie żadnej reakcji na te kłamstwa, nie tylko udają, że w ogóle sprawy nie ma, ale ogłaszają ustami rzecznika MSZ, że „jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”, co z kolei powoduje całkowity ostracyzm szczebla państwowego wobec środowisk zajmujących się tzw. Kresowiakami. Jednocześnie te same władze co roku biorą udział w szeregu rocznic poświęconych ofiarom Holocaustu podkreślając, że o niemieckiej zbrodni na Żydach świat nie ma prawa zapomnieć.
Czym zatem różni się gehenna Żydów od tragedii Polaków, którzy ponieśli śmierć jedynie za swoje pochodzenie? Dlaczego o jednych mamy pamiętać do końca świata, a o drugich mamy zapomnieć już dziś? Dlaczego władze Polski wyżej stawiają życie obcych, niż własnych rodaków? A może nie rządzą nami Polacy? O tym dziś w programie z cyklu „Dokąd Zmierzamy” Piotr Korczarowski będzie rozmawiał z Jackiem Międlarem, autorem książek, filmów i artykułów, w których gromadzi relacje świadków historii.
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) - eMisjaTV: https://www.youtube.com/c/eMisjaTv
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