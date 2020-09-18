ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρά το κυνήγι των μαγισσών στο οποίο επιδόθηκε η υπερ-δημοκρατία των μητσοτάκηδων.

Με τον αποκλεισμό ΟΛΩΝ των εν Αττική αιθουσών απο τη μαφία του Χαρδαλιά και μάλιστα παραμονή του Συνεδρίου, μεσημέρι.

ΤΟΣΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΩΡΑΝΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ???

Το Συνέδριο θα γίνει ΜΟΝΟ διαδικτυακά αφού είναι αδύνατη η εξεύρεση αίθουσας με τη δυνατότητα ΑΔΕΙΑΣ απο την ΓΕΡΜΑΝΟΣΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΜΑΝΤΑΤΟΥΡΑ.

Σχετικός σύνδεσμος θα δοθεί σε νέα συνέντευξη του καθηγητή Γιαννουλόπουλου.

Πιθανό να ενημερωθει και η σελίδα του Ε.Ο.Ε. για την αλλαγή και να ανανεώσει τη σελίδα του, για τη ζωντανή μετάδοση και απο αυτήν.