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30.11.2020. НОВОСТИ. НОВОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ЕФРЕМА АРИЗОНСКОГО (Выпуск №178. Часть II (1)).
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5272 views • November 29, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:55 Ковидные протесты в Лейпциге‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=DB-eK4xQ7H4&;feature=youtu.be.
06:07 Ковидные бои в Германии‼️ https://www.youtube.com/watch?v=n6uRlrogPAw&;feature=youtu.be.
10:05 Предприниматели Украины штурмуют Верховную Раду. https://www.youtube.com/watch?v=hMEpFT5RjUM&;feature=youtu.be.
12:04 Предсказание Ефрема Аризонского.
19:55 Господь даёт смиренному благодать, без смирения никто не войдет в Царствие Небесное! ДИАДЕМА СТАРЦА. https://www.youtube.com/watch?v=bfXyVQzekeA&;feature=youtu.be.
25:13 Музыкант и ХАОС‼️смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=gEXUmkRYRNE&;feature=youtu.be.
27:52 Нужны ли Богу такие верующие? https://www.youtube.com/watch?v=ifcFsqMlv20&;feature=youtu.be.
32:47 Madonna, Quavo - Eurovision Song Contest 2019. https://youtu.be/VG3WkiL0d_U.
34:53 2020: САМЫЙ МРАЧНЫЙ ЧАС НА ЧАСАХ. https://www.youtube.com/watch?v=lCMMlFYT_20&;feature=youtu.be.
40:15 Церемония открытия Олимпиады 2012 в Лондоне. https://www.youtube.com/watch?v=uqKdY3IndX4.
45:01 Полная Церемония Открытия London 2012 / Олимпийские Игры 2012 В Лондоне. https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI.
55:10 КАК ВЫГЛЯДИТ ПЕЧАТЬ НА ЧЕЛЕ. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1654060954799713&;id=100005874722159&comment_id=1654341571438318¬if_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1604517906238363&ref=m_notif .
57:08 Письмо слушателя. В котором говорится, что уже скачиваются программы на телефон для считывания метку с человека.
Сегодня мы посмотрим, как проходят ковидные протесты в мире. Поговорим о предсказании Ефрема Аризонского. Также обсудим тему смирения и покаяния, поговорим для чего они на самом деле нужны. На конкретных примерах увидим, как на подготавливали к нынешней ситуации в обществе и мире на протяжении нескольких лет. А также поговорим о метках на челе.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:55 Ковидные протесты в Лейпциге‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=DB-eK4xQ7H4&;feature=youtu.be.
06:07 Ковидные бои в Германии‼️ https://www.youtube.com/watch?v=n6uRlrogPAw&;feature=youtu.be.
10:05 Предприниматели Украины штурмуют Верховную Раду. https://www.youtube.com/watch?v=hMEpFT5RjUM&;feature=youtu.be.
12:04 Предсказание Ефрема Аризонского.
19:55 Господь даёт смиренному благодать, без смирения никто не войдет в Царствие Небесное! ДИАДЕМА СТАРЦА. https://www.youtube.com/watch?v=bfXyVQzekeA&;feature=youtu.be.
25:13 Музыкант и ХАОС‼️смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=gEXUmkRYRNE&;feature=youtu.be.
27:52 Нужны ли Богу такие верующие? https://www.youtube.com/watch?v=ifcFsqMlv20&;feature=youtu.be.
32:47 Madonna, Quavo - Eurovision Song Contest 2019. https://youtu.be/VG3WkiL0d_U.
34:53 2020: САМЫЙ МРАЧНЫЙ ЧАС НА ЧАСАХ. https://www.youtube.com/watch?v=lCMMlFYT_20&;feature=youtu.be.
40:15 Церемония открытия Олимпиады 2012 в Лондоне. https://www.youtube.com/watch?v=uqKdY3IndX4.
45:01 Полная Церемония Открытия London 2012 / Олимпийские Игры 2012 В Лондоне. https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI.
55:10 КАК ВЫГЛЯДИТ ПЕЧАТЬ НА ЧЕЛЕ. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1654060954799713&;id=100005874722159&comment_id=1654341571438318¬if_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1604517906238363&ref=m_notif .
57:08 Письмо слушателя. В котором говорится, что уже скачиваются программы на телефон для считывания метку с человека.
Сегодня мы посмотрим, как проходят ковидные протесты в мире. Поговорим о предсказании Ефрема Аризонского. Также обсудим тему смирения и покаяния, поговорим для чего они на самом деле нужны. На конкретных примерах увидим, как на подготавливали к нынешней ситуации в обществе и мире на протяжении нескольких лет. А также поговорим о метках на челе.
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