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Η ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ... Κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία UK
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177 views • May 03, 2022
Η σοκαριστική αλήθεια για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, συγκεκριμένα το γεγονός ότι το "τόσο ένθερμα διαφημιζόμενο" τρίτο αναμνηστικό εμβόλιο Covid απέτυχε παταγωδώς. Οι τριπλά εμβολιασμένοι, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης, νοσηλείας και θανάτου από το συνδυασμένο σύνολο των διπλά, απλά και ανεμβολίαστων.
💥 ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ mRNA ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ MRNA SARS-COV-2: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ G-QUADRUPLEXES, ΤΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MICRORNAS
https://oimos-athina.blogspot.com/2022/05/mrna.html#more
💥 ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ mRNA ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ MRNA SARS-COV-2: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ G-QUADRUPLEXES, ΤΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MICRORNAS
https://oimos-athina.blogspot.com/2022/05/mrna.html#more
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