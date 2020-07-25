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[VOSTFR] Ghislaine Maxwell était le Geppetto d'Epstein | Q de retour, Analyses
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21 views • July 25, 2020
Analyse des nouveaux posts de Q, les références à Ghislaine, Epstein et Pinocchio et
les liens qu'ils ont avec Disney et "Pleasure Island"("Île de plaisance ou plaisir"). Et aussi qui est le prochain à être arrêté qui est lié à Maxwell ? Quand Q a dit que ces gens sont malades,
ils ont pris cela à la légère...
#Maxwell #Pinocchio #Geppetto
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