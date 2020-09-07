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Vortrag : Eine Piraten Geschichte komplett Version BRD
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73 views • September 07, 2020
In diesen Vortrag geht es um wahrheit und der Grund warum wir immer noch besetzt und fremdbestimmt sind.Dieser Vortrag richtet sich an diejenigen deren die Heimat nicht egal ist und wie wir Frieden schaffen ganz ohne Waffen. Dieser Vortrag richtet sich an jeden echten Patrioten welche den Frieden im Herzen tragen und so die Welt in die Freiheit und Souveränität senden wollen. Mit einer priese Humor beginnt dieser doch ernste Vortrag. Wir wünschen eine gute Zeit beim anhören
und begreifen.
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