Vortrag : Eine Piraten Geschichte komplett Version BRD

In diesen Vortrag geht es um wahrheit und der Grund warum wir immer noch besetzt und fremdbestimmt sind.Dieser Vortrag richtet sich an diejenigen deren die Heimat nicht egal ist und wie wir Frieden schaffen ganz ohne Waffen. Dieser Vortrag richtet sich an jeden echten Patrioten welche den Frieden im Herzen tragen und so die Welt in die Freiheit und Souveränität senden wollen. Mit einer priese Humor beginnt dieser doch ernste Vortrag. Wir wünschen eine gute Zeit beim anhören

und begreifen.



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Original von ZensurNEINdanke gesprochen von Omega



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