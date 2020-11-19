ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για 17 Νοέμβρη- φυλακίσεις- ελληνοτουρκικά

ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.....Σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, μίλησε για όλους και για όλα.Με αφορμή τις προχθεσινές κινητοποιήσεις μίλησε για την αγαστή συνεργασία της αριστερόδουλης κυβέρνησης Μητσοτάκη με το ΚΚΕ και την αριστερά και στηλίτευσε την στάση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του COVID-19, και τα ελληνοτουρκικάΠαράλληλα, προανήγγειλε μηνύσεις και αγωγές στον Μητσοτάκη και τον Χρυσοχοίδη για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας στην πολύκροτη δίκη και δήλωσε ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί ακόμα και μέσα από τα κελιά της τιμής.