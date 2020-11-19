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ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για 17 Νοέμβρη- φυλακίσεις- ελληνοτουρκικά
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42 views • November 19, 2020
ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.....
https://www.ellhnes.net
Σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, μίλησε για όλους και για όλα.
Με αφορμή τις προχθεσινές κινητοποιήσεις μίλησε για την αγαστή συνεργασία της αριστερόδουλης κυβέρνησης Μητσοτάκη με το ΚΚΕ και την αριστερά και στηλίτευσε την στάση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του COVID-19, και τα ελληνοτουρκικά
Παράλληλα, προανήγγειλε μηνύσεις και αγωγές στον Μητσοτάκη και τον Χρυσοχοίδη για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας στην πολύκροτη δίκη και δήλωσε ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί ακόμα και μέσα από τα κελιά της τιμής.
https://www.ellhnes.net
Σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, μίλησε για όλους και για όλα.
Με αφορμή τις προχθεσινές κινητοποιήσεις μίλησε για την αγαστή συνεργασία της αριστερόδουλης κυβέρνησης Μητσοτάκη με το ΚΚΕ και την αριστερά και στηλίτευσε την στάση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του COVID-19, και τα ελληνοτουρκικά
Παράλληλα, προανήγγειλε μηνύσεις και αγωγές στον Μητσοτάκη και τον Χρυσοχοίδη για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας στην πολύκροτη δίκη και δήλωσε ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί ακόμα και μέσα από τα κελιά της τιμής.
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