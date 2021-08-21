DR VERNON COLEMAN NA „WIECU DLA WOLNOŚCI”, LONDYN 24-07-2021 (POLSKIE NAPISY)

Jak wszyscy lekarze, którzy mówią prawdę o COVID-19, dr Vernon Coleman jest zakłamywany i oczerniany w Internecie oraz w mediach głównego nurtu. W marcu 2020 roku ogłosił, że pandemia koronawirusa jest mistyfikacją. Przestrzegał wówczas, że to oszustwo to doprowadzi do śmierci wielu ludzi, co też się stało. Uprzedzał o wprowadzaniu obowiązkowych szczepień. Publikacja jego filmów spowodowała, że strona w Wikipedii, która go dotyczy, została celowo i radykalnie zmieniona w celu jego dyskredytacji. Wszystkie jego osiągnięcia zostały stamtąd usunięte. Bez żadnego dowodu ani uzasadnienia został nazwany „teoretykiem spiskowym” i uznany za „skompromitowanego”. Google, który współpracuje z Wikipedią, powiela te kłamstwa, próbując go jeszcze bardziej zakłamać, tak by nikt nie mógł uwierzyć w jego ostrzeżenia.