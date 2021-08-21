© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DR VERNON COLEMAN NA „WIECU DLA WOLNOŚCI”, LONDYN 24-07-2021 (POLSKIE NAPISY)
Follow
0
Share
Report
100 views • August 21, 2021
Jak wszyscy lekarze, którzy mówią prawdę o COVID-19, dr Vernon Coleman jest zakłamywany i oczerniany w Internecie oraz w mediach głównego nurtu. W marcu 2020 roku ogłosił, że pandemia koronawirusa jest mistyfikacją. Przestrzegał wówczas, że to oszustwo to doprowadzi do śmierci wielu ludzi, co też się stało. Uprzedzał o wprowadzaniu obowiązkowych szczepień. Publikacja jego filmów spowodowała, że strona w Wikipedii, która go dotyczy, została celowo i radykalnie zmieniona w celu jego dyskredytacji. Wszystkie jego osiągnięcia zostały stamtąd usunięte. Bez żadnego dowodu ani uzasadnienia został nazwany „teoretykiem spiskowym” i uznany za „skompromitowanego”. Google, który współpracuje z Wikipedią, powiela te kłamstwa, próbując go jeszcze bardziej zakłamać, tak by nikt nie mógł uwierzyć w jego ostrzeżenia.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.