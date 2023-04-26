Ayuda Social - Episodio 3 "Nuestro amor por Dios, debe ser demostrado en nuestro amor al prójimo"

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3er episodio de Ayuda Social.
Esta vez nos encontramos en la comunidad de "Santa Rosa"
en el distrito de Villa María del Triunfo - Lima / Perú.
Seguiremos llevando nuestro apoyo a diferentes zonas de Lima
y sobretodo destacando el amor al prójimo.
Ayúdanos a Ayudar a los más necesitados.
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