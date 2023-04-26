Ayuda Social - Episodio 3 "Nuestro amor por Dios, debe ser demostrado en nuestro amor al prójimo"

3er episodio de Ayuda Social. Esta vez nos encontramos en la comunidad de "Santa Rosa" en el distrito de Villa María del Triunfo - Lima / Perú. Seguiremos llevando nuestro apoyo a diferentes zonas de Lima y sobretodo destacando el amor al prójimo. Ayúdanos a Ayudar a los más necesitados. Suscríbete y Apóyanos con una donación! https://www.paypal.com/paypalme/brucephillipmafer

