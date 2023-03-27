Francis BOYLE , Défenseur des Droits de l'Homme interviewé par Stew PETERS au sujet des Armes Biologiques | Sous-Titrages VF HEALTH NEWS TRANSLATION | Sabine FAURE SA Mlle

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Francis BOYLE, Avocat spécialisé en Droits de l'Homme et
Professeur de Droit International explique au Journaliste Stew PETERS que la
Covid-19 est une arme biologique développée par le Pentagone.
Traduction & Sous-Titrages VF: Sabine FAURE | HEALTH NEWS TRANSLATION.
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