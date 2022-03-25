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ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ για ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ζήτημα. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. MOUNT ATHOS ORTHODOXY HOMOLOGY 2022
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11 views • March 25, 2022
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ για ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ζήτημα. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. MOUNT ATHOS ORTHODOXY HOMOLOGY 2022 https://ugetube.com/watch/rSWtT7xDXcLLZmf , https://rumble.com/vyg1hx-mount-athos-orthodoxy-homology-2022.html .
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7//20.3.2022
Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης
---
Σχηματοποίησα το ορθόδοξο Ομολογιακό κείμενο των Αγιορειτών Kελλιωτών Πατέρων σε βίντεο.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
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Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7//20.3.2022
Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης
---
Σχηματοποίησα το ορθόδοξο Ομολογιακό κείμενο των Αγιορειτών Kελλιωτών Πατέρων σε βίντεο.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . https://freevolition.substack.com .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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