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Dr. Sucharit Bhakdi: REVEALS THE TRUTH ABOUT COVID 19 - Προβαίνει Σε Μεγάλη Αποκάλυψη για τον κορωναϊό.
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151 views • December 16, 2021
Dr. Sucharit Bhakdi: REVEALS THE TRUTH ABOUT COVID 19 - Προβαίνει Σε Μεγάλη Αποκάλυψη για τον κορωναϊό https://ugetube.com/watch/5wpBGpTzI8M9swO , https://rumble.com/vqv10f-dr.-sucharit-bhakdi-reveals-the-truth-about-covid-19.html . SOURCE –ΠΗΓΗ: https://rumble.com/vqhysm--dr.sucharit-bhakdi-.html .
Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Γιατροί για την Ηθική Covid, Sucharit Bhakdi... Οι νεκροψίες του Ιατροδικαστή Dr. Arne Burkhardt βεβαιώνουν ότι άνθρωποι πέθαναν από το κορωνοεμβόλιο. SOS-SHARE IT https://www.brighteon.com/13d5fdb1-aef7-45af-9a6e-28fa15d1c52c , https://ugetube.com/watch/wR3OZN9Lu6CFVuN , https://rumble.com/vqskop--covid-sucharit-bhakdi.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://rumble.com/vqnfx1--covid-sucharit-bhakdi.html , https://rumble.com/vqj9mh-doctors-for-covid-ethics-an-interdisciplinary-symposium-ii-sounding-the-cal.html , https://doctors4covidethics.org .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
WORLD ANTICHRIST DICTATORSHIP. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://www.brighteon.com/8c1ec843-32b3-4fe5-87af-d47bbcc86051 , https://ugetube.com/watch/JrcBKv31aNUhhJR , https://rumble.com/vqs8go-world-antichrist-dictatorship.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
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Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Γιατροί για την Ηθική Covid, Sucharit Bhakdi... Οι νεκροψίες του Ιατροδικαστή Dr. Arne Burkhardt βεβαιώνουν ότι άνθρωποι πέθαναν από το κορωνοεμβόλιο. SOS-SHARE IT https://www.brighteon.com/13d5fdb1-aef7-45af-9a6e-28fa15d1c52c , https://ugetube.com/watch/wR3OZN9Lu6CFVuN , https://rumble.com/vqskop--covid-sucharit-bhakdi.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://rumble.com/vqnfx1--covid-sucharit-bhakdi.html , https://rumble.com/vqj9mh-doctors-for-covid-ethics-an-interdisciplinary-symposium-ii-sounding-the-cal.html , https://doctors4covidethics.org .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD ,
https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html (BINTEO).
WORLD ANTICHRIST DICTATORSHIP. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://www.brighteon.com/8c1ec843-32b3-4fe5-87af-d47bbcc86051 , https://ugetube.com/watch/JrcBKv31aNUhhJR , https://rumble.com/vqs8go-world-antichrist-dictatorship.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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