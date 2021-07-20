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[VO] Bill Gates menace l’humanité tout entière | La face d’un démon est tellement ordinaire
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61 views • July 20, 2021
Cet extrait vidéo est une archive, pour ne pas oublier le mal que ces gens nous ont fait. Un jour, ils auront à payer la facture.
Grosso modo, dans cet extrait vidéo, Bill Gates fait allusion à la possibilité qu’il y ait après la pandémie de Covid, une autre catastrophe sanitaire mondiale. Dans son imaginaire, il l’appelle « pandémie 2 »
Ce qu’il dit explicitement dans l’entretien paru dans cet article (et qui rejoint ce qu’il dit dans l’extrait vidéo) :
« En outre, les pandémies sont liées à une chose dont les gens n'aiment pas beaucoup parler, à savoir le bioterrorisme, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui veut causer des dommages pourrait créer un virus. Cela signifie donc que le risque d'être confronté à ce problème est plus important que les épidémies d'origine naturelle comme celle que nous connaissons actuellement. » Voir ici :
https://thehill.com/changing-america/well-being/538426-bill-gates-who-predicted-the-pandemic-names-the-next-two-monster
Mais, l’important, pour comprendre la véritable nature de ces êtres, c’est de voir la malfaisance exposée à nu sur leurs visages. Leurs sourires de délectation satisfaite, lorsque Bill menace ouvertement l’humanité d’un « agent pathogène plus mortel la prochaine fois »
« Note the "duper's delight" smiles of the evil Bill and Melinda Gates as they openly threaten us with a "more deadly pathogen" the "next time."»
Les mimiques, le langage corporel, ce qui passe à travers le regard, sont la réalité profonde de ses prétendus bienfaiteurs de l’humanité. Ce sont des monstres.
Pour les non-anglophones, vous pouvez utiliser le traducteur automatique de YT
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=97jyoddutfE
=================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Grosso modo, dans cet extrait vidéo, Bill Gates fait allusion à la possibilité qu’il y ait après la pandémie de Covid, une autre catastrophe sanitaire mondiale. Dans son imaginaire, il l’appelle « pandémie 2 »
Ce qu’il dit explicitement dans l’entretien paru dans cet article (et qui rejoint ce qu’il dit dans l’extrait vidéo) :
« En outre, les pandémies sont liées à une chose dont les gens n'aiment pas beaucoup parler, à savoir le bioterrorisme, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui veut causer des dommages pourrait créer un virus. Cela signifie donc que le risque d'être confronté à ce problème est plus important que les épidémies d'origine naturelle comme celle que nous connaissons actuellement. » Voir ici :
https://thehill.com/changing-america/well-being/538426-bill-gates-who-predicted-the-pandemic-names-the-next-two-monster
Mais, l’important, pour comprendre la véritable nature de ces êtres, c’est de voir la malfaisance exposée à nu sur leurs visages. Leurs sourires de délectation satisfaite, lorsque Bill menace ouvertement l’humanité d’un « agent pathogène plus mortel la prochaine fois »
« Note the "duper's delight" smiles of the evil Bill and Melinda Gates as they openly threaten us with a "more deadly pathogen" the "next time."»
Les mimiques, le langage corporel, ce qui passe à travers le regard, sont la réalité profonde de ses prétendus bienfaiteurs de l’humanité. Ce sont des monstres.
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