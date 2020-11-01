Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории

История современной медицины, о которой не любят рассказывать.

Как аллопатия, под предводительством Рокфеллера, уничтожила все альтернативные виды медицины.



Отец вакцинации- Луи Пастер и его преступления против человечества.

Почему Французское правительство покрывало его мошенничества?



Вирусология- религия или наука?

Удалось ли ученым хоть раз увидеть патогенный вирус в микроскоп?



Почему в китайской традиционной медицине и аюрведе, которые с нами уже тысячи лет, не существует такого понятия как заражение и передача заболеваний?



Как же люди заражаются и заболевают на самом деле?



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