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Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас в контексте истории
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1496 views • February 16, 2021
История современной медицины, о которой не любят рассказывать.
Как аллопатия, под предводительством Рокфеллера, уничтожила все альтернативные виды медицины.
Отец вакцинации- Луи Пастер и его преступления против человечества.
Почему Французское правительство покрывало его мошенничества?
Вирусология- религия или наука?
Удалось ли ученым хоть раз увидеть патогенный вирус в микроскоп?
Почему в китайской традиционной медицине и аюрведе, которые с нами уже тысячи лет, не существует такого понятия как заражение и передача заболеваний?
Как же люди заражаются и заболевают на самом деле?
Найти нас в Инстаграмм вы можете:
Ольга Корнилова @olgakornilova_expert
Катя Сугак: @kattie.su
Телеграмм канал Кати : Вирусомания
https://t.me/germtheoryishoax
Эту тему мы продолжаем также активно там освещать
Как аллопатия, под предводительством Рокфеллера, уничтожила все альтернативные виды медицины.
Отец вакцинации- Луи Пастер и его преступления против человечества.
Почему Французское правительство покрывало его мошенничества?
Вирусология- религия или наука?
Удалось ли ученым хоть раз увидеть патогенный вирус в микроскоп?
Почему в китайской традиционной медицине и аюрведе, которые с нами уже тысячи лет, не существует такого понятия как заражение и передача заболеваний?
Как же люди заражаются и заболевают на самом деле?
Найти нас в Инстаграмм вы можете:
Ольга Корнилова @olgakornilova_expert
Катя Сугак: @kattie.su
Телеграмм канал Кати : Вирусомания
https://t.me/germtheoryishoax
Эту тему мы продолжаем также активно там освещать
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