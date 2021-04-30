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Ciudadano es arrestado por quitarse la mascarilla en el estacionamiento de un correo en Puerto Rico
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21 views • April 30, 2021
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El arresto fue al periodista Jesús Rodríguez García de PR.
El propósito de este canal siempre será divulgar la verdad, exponer el error, defender la libertad de conciencia, y los derechos inalienables.
Cualquier corrección o actualización de este incidente, o ideas relacionadas a este incidente, pudiera ser colocado aquí. Investigue usted.
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