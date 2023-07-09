Закупка продуктов на 1 год Выживания! Аварийный запас на случай Эпидемии, ЧС, Войны

В этом видео делается закупка продуктов долгого хранения на 1 год. Которые можно хранить до 30 лет.

"... Есть вероятность скорого наступления такого события: перехода населения в полную зависимость от системы, когда без чипирования и поклонения «образу зверя» человек не сможет купить еду, оплатить жизненно-важные услуги по отоплению жилья даже в холодные времена года (!!!!!!!) и т.д. Почти все, за самое кратчайшее время, превратятся в полностью зависимых рабов, лишённых всех человеческих прав. Кто к этому времени не будет иметь Духовной Защиты Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Её Спасительного Покрова, — тот погибнет, будет превращён в управляемых биороботов, в зомби, т.е. тела без нормальной человеческой психики. Сознание которых будет полностью отключено, чип сделает их демонами, поэтому предупреждается, что их души «на веки веков» («Откр.», гл. 14) окажутся в безсветных страдалищах антимира Князя Тьмы.

Что человек сможет сделать, если у него не будет запасов пищи на такие времена, а также возможности автономного проживания вне больших городов? А поскольку всё может произойти скоро (тёмные долго готовятся, а потом делают всё очень быстро), мир может поменяться за несколько дней, поэтому к этому необходимо готовиться уже сейчас, пока ещё есть хоть некоторое время".

("Как может произойти переход на «безналичный расчёт»? (О цифровой валюте CBDC, деньгах центробанка)" - см. Видео и другие Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac )

@Наука/Технологии @История #выживание #bushcraft #survival #автономка #бушкрафт #вакцинация #все_самое_интересное #геноцид #кагал #голод #защита #чипизация