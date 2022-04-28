Laurent Toubiana - "Ils ont joué sur la sidération et le mensonge !"

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Laurent Toubiana - "Ils ont joué sur la sidération et le mensonge !"
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31 views • April 28, 2022
26 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=wNKwetQ9Df0
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, auteur de « Covid-19 - les leçons d’une épidémie » aux éditions l’Artilleur
Retrouvez Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff et Augustin Moriaux du lundi au vendredi de 12h à 14h sur #SudRadio.
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Nota : 6 mai 2022 : https://t.me/trottasilvano/23618
Un scandale nommé Covid: les «vérités» de l’épidémiologiste Laurent Toubiana
EXTRAITS - Dans un essai décapant, Covid 19. Une autre vision de l’épidémie, le chercheur Laurent Toubiana explique pourquoi et comment les autorités ont, selon lui, menti aux Français pour leur faire accepter l’inacceptable.
Un média dominant commence à donner la parole à de vrais experts ! https://www.lefigaro.fr/vox/societe/un-scandale-nomme-covid-les-verites-de-l-epidemiologiste-laurent-toubiana-20220506
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, auteur de « Covid-19 - les leçons d’une épidémie » aux éditions l’Artilleur
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Un scandale nommé Covid: les «vérités» de l’épidémiologiste Laurent Toubiana
EXTRAITS - Dans un essai décapant, Covid 19. Une autre vision de l’épidémie, le chercheur Laurent Toubiana explique pourquoi et comment les autorités ont, selon lui, menti aux Français pour leur faire accepter l’inacceptable.
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