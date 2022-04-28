Laurent Toubiana - "Ils ont joué sur la sidération et le mensonge !"

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31 views • April 28, 2022



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Avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, auteur de « Covid-19 - les leçons d’une épidémie » aux éditions l’Artilleur



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Nota : 6 mai 2022 : https://t.me/trottasilvano/23618

Un scandale nommé Covid: les «vérités» de l’épidémiologiste Laurent Toubiana

EXTRAITS - Dans un essai décapant, Covid 19. Une autre vision de l’épidémie, le chercheur Laurent Toubiana explique pourquoi et comment les autorités ont, selon lui, menti aux Français pour leur faire accepter l’inacceptable.



Un média dominant commence à donner la parole à de vrais experts ! 26 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=wNKwetQ9Df0 Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ Avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, auteur de « Covid-19 - les leçons d’une épidémie » aux éditions l’ArtilleurRetrouvez Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff et Augustin Moriaux du lundi au vendredi de 12h à 14h sur #SudRadio.Abonnez-vous pour plus de contenus : http://ow.ly/7FZy50G1rry ———————————————————————▶️ Suivez le direct : https://www.dailymotion.com/video/x75yzts 🎧 Retrouvez nos podcasts et articles : https://www.sudradio.fr/ ———————————————————————🔴 Nous suivre sur les réseaux sociaux 🔴▪️ Facebook : https://www.facebook.com/SudRadioOfficiel ▪️ Instagram : https://www.instagram.com/sudradioofficiel/ ▪️ Twitter : https://twitter.com/SudRadio ▪️ TikTok : https://www.tiktok.com/@sudradio?lang=fr ———————————————————————Nota : 6 mai 2022 : https://t.me/trottasilvano/23618Un scandale nommé Covid: les «vérités» de l’épidémiologiste Laurent ToubianaEXTRAITS - Dans un essai décapant, Covid 19. Une autre vision de l’épidémie, le chercheur Laurent Toubiana explique pourquoi et comment les autorités ont, selon lui, menti aux Français pour leur faire accepter l’inacceptable.Un média dominant commence à donner la parole à de vrais experts ! https://www.lefigaro.fr/vox/societe/un-scandale-nomme-covid-les-verites-de-l-epidemiologiste-laurent-toubiana-20220506 Keywords manipulationmediascovidchiffresstrategie du chocepidemiologiemise en contexte

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