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Didier Raoult
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22 views • September 22, 2020
Pour mieux connaître celui à qui l'on doit cet esprit nouveau de résistance face à la tyrannie étatique française.
Où en serions-nous s'il ne s'était pas dressé, seul contre tous, face à la barbarie sanitaire imposée au monde par l'Église Mondialiste et imposée en France par la Grande Faucheuse des EHPAD, Emmanuel Macron ?
Merci à lui, merci aux professeurs Perronne, Toussaint, Toubiana, tous issus du système, mais qui ont refusé de cautionner l'innommable : par leur refus de délivrer de l'hydroxychloroquine aux personnes âgées malades, Emmanuel Macron, son gouvernement, les hauts fonctionnaires, et la majorité des médecins sont directement responsables d'entre 25 et 35 000 morts.
Entre 25 et 35 000 personnes âgées qu’ils ont volontairement laissé crever pour nous terrifier.
Où en serions-nous s'il ne s'était pas dressé, seul contre tous, face à la barbarie sanitaire imposée au monde par l'Église Mondialiste et imposée en France par la Grande Faucheuse des EHPAD, Emmanuel Macron ?
Merci à lui, merci aux professeurs Perronne, Toussaint, Toubiana, tous issus du système, mais qui ont refusé de cautionner l'innommable : par leur refus de délivrer de l'hydroxychloroquine aux personnes âgées malades, Emmanuel Macron, son gouvernement, les hauts fonctionnaires, et la majorité des médecins sont directement responsables d'entre 25 et 35 000 morts.
Entre 25 et 35 000 personnes âgées qu’ils ont volontairement laissé crever pour nous terrifier.
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