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EudraVigilance TRIPATOUILLE les données relatives aux DÉCÈS d'enfants CAUSÉS par les INJECTIONS
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0 view • September 09, 2021
Grâce à certains enquêteurs citoyens, qui sont d'une extrême vigilance, nous arrivons à prendre les criminels de la Grosse Pharmacie en flagrant délit de manipulation de l'information. Après l'INSEE, qui fait disparaître les décès d'enfants.
Après le VAERS, où 150 000 enregistrements on littéralement disparu de la base de données, voilà le tour d'EudraVigilance (le site européen de pharmacovigilance) d'être pris en flagrant délit de tricherie.
Voir l'article sur le site de Marguerite Rothe :
https://www.margueriterothe.com/2021/09/la-main-dans-le-sac-eudravigilance-tripatouille-les-donnees-relatives-aux-deces-d-enfants-causes-par-les-injections.html?utm_source=_ob_email&;utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
Source vidéo : @TheMagicWhispers
Après le VAERS, où 150 000 enregistrements on littéralement disparu de la base de données, voilà le tour d'EudraVigilance (le site européen de pharmacovigilance) d'être pris en flagrant délit de tricherie.
Voir l'article sur le site de Marguerite Rothe :
https://www.margueriterothe.com/2021/09/la-main-dans-le-sac-eudravigilance-tripatouille-les-donnees-relatives-aux-deces-d-enfants-causes-par-les-injections.html?utm_source=_ob_email&;utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
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