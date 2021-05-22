Alles voor de tikkies: huilebalken met opa Leo.

Geld. De wappies doen alles voor geld.

Ook opa Leo Stoter heeft er een tekort aan en heeft zijn weg inmiddels al gevonden voor wat betreft dat geld.

Maar blijkbaar ging het allemaal nog niet snel genoeg dus schakelde opa Leo over op een andere techniek: huilen.

Goed voorbereid, dat moeten we toegeven. Even goed de camera dichtbij want anders zie je de tranen niet.

In plaats van schelden met opa Leo nu huilebalken met opa Leo.

Als dat geen geld oplevert dan weten we het niet meer.