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Ο Θεραπευτής της Γερμανικής Θεραπευτικής
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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14 views • March 06, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Γερμανική Θεραπευτική δεν εξασκείται πουθενά επίσημα και πλήρως. Υπάρχουν αρκετοί αυτοαποκαλούμενοι "θεραπευτές", αλλά οι περισσότεροι είναι μη-ιατροί, δεν έχουν δυνατότητα νοσοκομειακής υποστήριξης ασθενών όποτε καταστεί αναγκαίο και, ακόμα χειρότερα, πολλοί εκ των "θεραπευτών" ερμηνεύουν τις συγκρούσεις του ασθενή με τρόπο που δεν συμπνέει με το σύστημα του Δρ. Χάμερ, άλλωτε λόγω ανεπάρκειας γνώσεων και άλλωτε σκόπιμα. Αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τον ασθενή και δυσφημιστικό για την Γερμανική Θεραπευτική. Τονίζεται ότι αυτό το φαινόμενο έχει δυστυχώς παρατηρηθεί και στην Ελλάδα.

*** Ο Χέλμουτ Πίλχαρ ήταν διπλωματούχος μηχανικός και ένας από τους πέντε γνωστούς πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής από τον Δρ. Χάμερ (όχι στην θεραπεία!). Παρέδιδε σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα). Στην ιστοσελίδα του διατίθενται τα βιβλία (στα γερμανικά) και οι επιστημονικοί ιατρικοί πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.germanische-heilkunde.at

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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