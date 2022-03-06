Ο Θεραπευτής της Γερμανικής Θεραπευτικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Γερμανική Θεραπευτική δεν εξασκείται πουθενά επίσημα και πλήρως. Υπάρχουν αρκετοί αυτοαποκαλούμενοι "θεραπευτές", αλλά οι περισσότεροι είναι μη-ιατροί, δεν έχουν δυνατότητα νοσοκομειακής υποστήριξης ασθενών όποτε καταστεί αναγκαίο και, ακόμα χειρότερα, πολλοί εκ των "θεραπευτών" ερμηνεύουν τις συγκρούσεις του ασθενή με τρόπο που δεν συμπνέει με το σύστημα του Δρ. Χάμερ, άλλωτε λόγω ανεπάρκειας γνώσεων και άλλωτε σκόπιμα. Αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τον ασθενή και δυσφημιστικό για την Γερμανική Θεραπευτική. Τονίζεται ότι αυτό το φαινόμενο έχει δυστυχώς παρατηρηθεί και στην Ελλάδα.

*** Ο Χέλμουτ Πίλχαρ ήταν διπλωματούχος μηχανικός και ένας από τους πέντε γνωστούς πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής από τον Δρ. Χάμερ (όχι στην θεραπεία!). Παρέδιδε σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα). Στην ιστοσελίδα του διατίθενται τα βιβλία (στα γερμανικά) και οι επιστημονικοί ιατρικοί πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.germanische-heilkunde.at

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