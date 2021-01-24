© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MI VAN A Pfizer Biontech OLTÓANYAGBAN?
Follow
0
Download MP3
Share
Report
22 views • January 24, 2021
MI VAN A Pfizer Biontech OLTÓANYAGBAN?
Az előadó szerint a leírásban malária és HIV részletek és 157 féle GMO (genetikailag módosított) szabadalmaztatott DNA elem (mesterséges fehérjeféle, amely impotenciát okoz), Microsoft által szabadalmaztatott NANO (?) elemek és egyéb anyagok vannak a vakcinában...na, ez érdekes, mi köze egy PROGRAMCÉGNEK az egészségügyhöz???
/nano jelentése: az 1 mm EGYMILLIOMOD része - csak aki gyenge volt matekból - szóval ha kiguvvad a szemed, akkor sem látod!!/
És még egyéb meglepetések is tudományos megközelítéssel...
Nézd meg és ha érdekel, járj utána.
Forrás: https://youtu.be/zvlxxe7d4Fo
Az előadó szerint a leírásban malária és HIV részletek és 157 féle GMO (genetikailag módosított) szabadalmaztatott DNA elem (mesterséges fehérjeféle, amely impotenciát okoz), Microsoft által szabadalmaztatott NANO (?) elemek és egyéb anyagok vannak a vakcinában...na, ez érdekes, mi köze egy PROGRAMCÉGNEK az egészségügyhöz???
/nano jelentése: az 1 mm EGYMILLIOMOD része - csak aki gyenge volt matekból - szóval ha kiguvvad a szemed, akkor sem látod!!/
És még egyéb meglepetések is tudományos megközelítéssel...
Nézd meg és ha érdekel, járj utána.
Forrás: https://youtu.be/zvlxxe7d4Fo
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.