π.Νικόλαος Μανώλης, Πώς γίνεται η ευλογημένη Προσευχή; (Μέρος Ι΄)

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Στήν ὁμιλία αὐτή, παρουσιάζεται τό μεγάλο καί σημαντικό θέμα τῆς Προσευχῆς, κυρίως ἀπό τή διδαχή καί τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ, ὁ ὁποῖος στή ζωή του καί μέ τή ζωή του ἔχει ἀποδείξει σέ ὅλους μας, ποιός εἶναι ὁ δρόμος, πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στό Θεό καί πόσο σημαντική εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ ὁποία οὐσιαστικά μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό. Ὁ πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".