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Cannabis Investing in Latin America with Carol of Muisca Capital Group
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42 views • June 29, 2021
Carol Ortega Algarra is the founder & CEO of Muisca Capital Group, a highly distinguished and accomplished business professional with experience in finance, accounting, and business development and is the founder of the first “Shark Tank” type platform in LATAM called Latino Investment Summit.
Summary:
*Ending cannabis' stigma, incl. "cartel cannabis"
*LatAm social equity applicants in LA
*Over production in U.S. VS $.05 per gram in Colombia
*Branding + advice to get into LatAm cannabis
*Cannabis banking & investing
*Ideal international operations scenario
*Complete LatAm cannabis market overview
Muisca Capital Group is the first Latin American investment management firm strategically targeting the emerging legal industry of medicinal cannabis. They establish investment and execution policies that allow them to generate an optimal allocation in diversified portfolios where profitability is maximized minimizing risk.
Muisca Capitol Group is looking to support Latino initiatives in the legal cannabis industry through a combination of acquisitions, business incubation and venture capital. Their target is to build a portfolio of leading companies that will shape premium cannabis brands worldwide.
This video contains:
00:00 - Intro
00:44 - Carol's entry into cannabis
04:40 - Ending cannabis' stigma
09:05 - Cannabis banking
11:50 - Social Equity Applicants in LA
13:30 - Over production in U.S.
16:47 - Vertical Integration's importance
18:15 - $.05 per gram in Colombia
19:56 - Branding cannabis in LatAm
21:41 - Cannabis Investing
23:06 - Advice to get into LatAm cannabis
26:10 - LatAm canabis market overview
49:14 - Cartel cannabis
56:56 - Ideal international operations scenario
1:01:25 - Carol's contact info & final words
1:03:43 - outro
Show Links:
Carol Ortega Algarra, Managing Director at Muisca Capital Group
www.linkedin.com/in/carolortegaalgarra
Muisca Capital Group
www.muiscacapital.com
Latino Investment Summit
http://latinoinvestmentsummit.com
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 753 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis business news, interviews, investments, events, products, reviews, and some random stuff. But as Jay-Z said "it's only entertainment."
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Beat | Keep On | 2020
Artist: Milochromatic Beats
&
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018
Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Summary:
*Ending cannabis' stigma, incl. "cartel cannabis"
*LatAm social equity applicants in LA
*Over production in U.S. VS $.05 per gram in Colombia
*Branding + advice to get into LatAm cannabis
*Cannabis banking & investing
*Ideal international operations scenario
*Complete LatAm cannabis market overview
Muisca Capital Group is the first Latin American investment management firm strategically targeting the emerging legal industry of medicinal cannabis. They establish investment and execution policies that allow them to generate an optimal allocation in diversified portfolios where profitability is maximized minimizing risk.
Muisca Capitol Group is looking to support Latino initiatives in the legal cannabis industry through a combination of acquisitions, business incubation and venture capital. Their target is to build a portfolio of leading companies that will shape premium cannabis brands worldwide.
This video contains:
00:00 - Intro
00:44 - Carol's entry into cannabis
04:40 - Ending cannabis' stigma
09:05 - Cannabis banking
11:50 - Social Equity Applicants in LA
13:30 - Over production in U.S.
16:47 - Vertical Integration's importance
18:15 - $.05 per gram in Colombia
19:56 - Branding cannabis in LatAm
21:41 - Cannabis Investing
23:06 - Advice to get into LatAm cannabis
26:10 - LatAm canabis market overview
49:14 - Cartel cannabis
56:56 - Ideal international operations scenario
1:01:25 - Carol's contact info & final words
1:03:43 - outro
Show Links:
Carol Ortega Algarra, Managing Director at Muisca Capital Group
www.linkedin.com/in/carolortegaalgarra
Muisca Capital Group
www.muiscacapital.com
Latino Investment Summit
http://latinoinvestmentsummit.com
Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/
Episode 753 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
Covering cannabis business news, interviews, investments, events, products, reviews, and some random stuff. But as Jay-Z said "it's only entertainment."
https://www.theTalkingHedgepodcast.com
Music Info:
Song: Beat | Keep On | 2020
Artist: Milochromatic Beats
&
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018
Artist: LuxrayBeats
Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data
Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
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