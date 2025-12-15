Oro Plata Evalorización - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home
Mike Adams entrevista a Chris Olson de Battalion Medals sobre el reciente aumento en el precio de la plata, que alcanzó los 64 dólares por onza troy. Olson atribuye esto a una escasez global de suministro, una revalorización estratégica y al aumento de la demanda por parte de industrias como los vehículos eléctricos, los centros de datos y los dispositivos médicos. Señala que China e India son grandes consumidores y que los controles de exportación se están endureciendo. Olson también habla sobre la disfuncionalidad del mercado COMEX y el potencial de precios aún más altos para la plata, prediciendo 100 dólares por onza para el próximo año. Además, destaca la importancia de la transparencia y la integridad en la industria de los metales preciosos, en contraste con empresas fraudulentas.