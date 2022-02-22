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23 #БОГ #ДЬЯВОЛ #СУЩНОСТЬ #СТРАХ
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11 views • February 22, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
ТЕМА которая раскрывает реальный процесс управления матричной системой нашей цивилизационной ИГРЫ... Как передается власть и информация. Для чего нужны ритуалы и кровь человека. Что такое БОГ ДЬЯВОЛ СУЩНОСТЬ И СТРАХ.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
Ссылка на сеанс Исследования https://youtu.be/-boKAYrVB1Y
Ссылка на фрагменты из фильма Парфюмер на телеграмм канале https://t.me/+oxkX31jE2MY4OGNi
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
ТЕМА которая раскрывает реальный процесс управления матричной системой нашей цивилизационной ИГРЫ... Как передается власть и информация. Для чего нужны ритуалы и кровь человека. Что такое БОГ ДЬЯВОЛ СУЩНОСТЬ И СТРАХ.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
Ссылка на сеанс Исследования https://youtu.be/-boKAYrVB1Y
Ссылка на фрагменты из фильма Парфюмер на телеграмм канале https://t.me/+oxkX31jE2MY4OGNi
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