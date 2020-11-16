ENFRENTAMIENTOS POLISARIO VS. MARRUECOS. VUELVE LA INTIFADA SAHARAUI

Después de 45 años en el olvido, de un conflicto silenciado por la comunidad internacional por sus intereses de expolio sistemático de los recursos naturales saharauis, justo ahora, cuando el mundo colapsa, los saharauis rompen el acuerdo de alto el fuego de 1991. Fueron engañados en su momento, firmando el alto el fuego se les prometía la celebración de un referéndum de autodeterminación como correspondían a todas las colonias africanas. A ellos nunca les llegó. Casi 3 generaciones viviendo en el exilio a costa de la ayuda humanitaria.Pero, por qué ahora? Además, justo coincidiendo con el aniversario de la fecha de los acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España cedía el Sahara de forma ilegal a Marruecos y a Mauritania.Este primer video es un aproximación a la historia del conflicto y a los últimos acontecimientos del día 13 de Noviembre.Posteriormente intentaremos buscar sentido a los hechos, dentro de los acontecimientos geoestratégicos globales.Conflicto Saharaui, Marruecos, Sahara Libre, España, traición, Acuerdos Tripartitos de Madrid, recursos naturales, pesca, refugiados, minas, guerra, muro.VIDEOS PARA VER:Animación de Aleix Saló, extraída del Documental "Hijos de las nubes" por Álvaro LongoriaMUSICAMARIEM HASSAN con LEYOAD - Id chab en Clamores JazzMARIEM HASSAN - HaiyuMARIEM HASSAN - El ChouhadaMARIEM HASSAN - Canción de la IntifadaMARIEM HASSAN - Mutamaniyat -Official Video-