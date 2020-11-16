ENFRENTAMIENTOS POLISARIO VS. MARRUECOS. VUELVE LA INTIFADA SAHARAUI

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Pero, por qué ahora? Además, justo coincidiendo con el aniversario de la fecha de los acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España cedía el Sahara de forma ilegal a Marruecos y a Mauritania.
Este primer video es un aproximación a la historia del conflicto y a los últimos acontecimientos del día 13 de Noviembre.
Posteriormente intentaremos buscar sentido a los hechos, dentro de los acontecimientos geoestratégicos globales.
Conflicto Saharaui, Marruecos, Sahara Libre, España, traición, Acuerdos Tripartitos de Madrid, recursos naturales, pesca, refugiados, minas, guerra, muro.
VIDEOS PARA VER:
https://www.dailymotion.com/video/x2qjyq8
Animación de Aleix Saló, extraída del Documental "Hijos de las nubes" por Álvaro Longoria
https://www.youtube.com/watch?v=PpGG12VrjPU
https://www.youtube.com/watch?v=eRzh8VCTmVk
https://www.youtube.com/watch?v=fzsGYB4qF6U
MUSICA
MARIEM HASSAN con LEYOAD - Id chab en Clamores Jazz
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