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ENFRENTAMIENTOS POLISARIO VS. MARRUECOS. VUELVE LA INTIFADA SAHARAUI
El Otro Enfoque
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5 views • November 16, 2020
Después de 45 años en el olvido, de un conflicto silenciado por la comunidad internacional por sus intereses de expolio sistemático de los recursos naturales saharauis, justo ahora, cuando el mundo colapsa, los saharauis rompen el acuerdo de alto el fuego de 1991. Fueron engañados en su momento, firmando el alto el fuego se les prometía la celebración de un referéndum de autodeterminación como correspondían a todas las colonias africanas. A ellos nunca les llegó. Casi 3 generaciones viviendo en el exilio a costa de la ayuda humanitaria.
Pero, por qué ahora? Además, justo coincidiendo con el aniversario de la fecha de los acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España cedía el Sahara de forma ilegal a Marruecos y a Mauritania.
Este primer video es un aproximación a la historia del conflicto y a los últimos acontecimientos del día 13 de Noviembre.
Posteriormente intentaremos buscar sentido a los hechos, dentro de los acontecimientos geoestratégicos globales.
Conflicto Saharaui, Marruecos, Sahara Libre, España, traición, Acuerdos Tripartitos de Madrid, recursos naturales, pesca, refugiados, minas, guerra, muro.
VIDEOS PARA VER:
https://www.dailymotion.com/video/x2qjyq8

Animación de Aleix Saló, extraída del Documental "Hijos de las nubes" por Álvaro Longoria

https://www.youtube.com/watch?v=PpGG12VrjPU

https://www.youtube.com/watch?v=eRzh8VCTmVk

https://www.youtube.com/watch?v=fzsGYB4qF6U

MUSICA

MARIEM HASSAN con LEYOAD - Id chab en Clamores Jazz
MARIEM HASSAN - Haiyu
MARIEM HASSAN - El Chouhada
MARIEM HASSAN - Canción de la Intifada
MARIEM HASSAN - Mutamaniyat -Official Video-
Keywords
guerraespanarefugiadosconflicto saharauimarruecossahara libreacuerdos tripartitos de madridrecursos naturalespescaminasmuro
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