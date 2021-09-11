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11.09.2021. Голуби замерли. Почему? (Выпуск № 217 часть I (2)).
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5302 views • September 11, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Почему католики еретики, а армяне и копты нет? https://www.youtube.com/watch?v=XjE0cSeDBy4.
07:08 ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ. https://www.youtube.com/watch?v=XZun15suIqQ.
10:25 Письмо слушателя. Современные православные священнослужители.
14:55 Письмо слушателя. Фейки.
20:31 Что кроется за детским костюмчиком за 99 999$? https://www.youtube.com/watch?v=48jnzXy5-hM&;t=44s.
25:10 "ВСЕ, КТО УКОЛОЛСЯ, ПОЛУЧИЛИ НОМЕР!" ЭФИР ПО ТВ С О.ЭЛПИДИЕМ. https://www.brighteon.com/040b2c35-2fe5-4a44-936c-60c44197f3ee.
34:55 Рассказ священника попробовавшего только один раз. https://www.youtube.com/watch?v=fsAIny70Yds.
39:48 Как старцы учили меня Иисусовой молитве. Рассказ старца Ефрема Филофейского. https://www.youtube.com/watch?v=o33t32vZHPk&;t=281s.
46:45 Письмо слушателя. О привитых священниках.
54:45 Письмо слушателя. Грубо не пускают в магазин.
56:31 В Уфе сотрудники завода, где производят «Спутник V», игнорируют вакцинацию. https://www.youtube.com/watch?v=zTZdvBwheXI.
58:34 Письмо слушателя. Чудеса.
01:03:11 Письмо слушателя. Вакцинация детей.
01:04:05 Схиигумен Роман Загребнев не предал не Бога, не паству. https://www.youtube.com/watch?v=QydfW075230.
01:09:31 В страшное время живем, Друзья! ?￢ﾀﾍ? Собакены без намордников, а люди в намордниках ? https://www.youtube.com/watch?v=ubqUIo9mPtc.
Сегодня мы обсудим такое понятие, как ересь, узнаем, как именно и где продают детей. Узнаем мнение греческого священника Элпидия на счет нынешней вакцинации, также узнаем, что чувствовал священнослужитель после иммунизации одной дозой. Напомним о важности Иисусовой молитвы, которая является верным способом спасения. Узнаем можно ли исповедоваться и причащаться у привитых священников. Поговорим о том, что работники завода по производству вакцины сами не прививаются.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Почему католики еретики, а армяне и копты нет? https://www.youtube.com/watch?v=XjE0cSeDBy4.
07:08 ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ. https://www.youtube.com/watch?v=XZun15suIqQ.
10:25 Письмо слушателя. Современные православные священнослужители.
14:55 Письмо слушателя. Фейки.
20:31 Что кроется за детским костюмчиком за 99 999$? https://www.youtube.com/watch?v=48jnzXy5-hM&;t=44s.
25:10 "ВСЕ, КТО УКОЛОЛСЯ, ПОЛУЧИЛИ НОМЕР!" ЭФИР ПО ТВ С О.ЭЛПИДИЕМ. https://www.brighteon.com/040b2c35-2fe5-4a44-936c-60c44197f3ee.
34:55 Рассказ священника попробовавшего только один раз. https://www.youtube.com/watch?v=fsAIny70Yds.
39:48 Как старцы учили меня Иисусовой молитве. Рассказ старца Ефрема Филофейского. https://www.youtube.com/watch?v=o33t32vZHPk&;t=281s.
46:45 Письмо слушателя. О привитых священниках.
54:45 Письмо слушателя. Грубо не пускают в магазин.
56:31 В Уфе сотрудники завода, где производят «Спутник V», игнорируют вакцинацию. https://www.youtube.com/watch?v=zTZdvBwheXI.
58:34 Письмо слушателя. Чудеса.
01:03:11 Письмо слушателя. Вакцинация детей.
01:04:05 Схиигумен Роман Загребнев не предал не Бога, не паству. https://www.youtube.com/watch?v=QydfW075230.
01:09:31 В страшное время живем, Друзья! ?￢ﾀﾍ? Собакены без намордников, а люди в намордниках ? https://www.youtube.com/watch?v=ubqUIo9mPtc.
Сегодня мы обсудим такое понятие, как ересь, узнаем, как именно и где продают детей. Узнаем мнение греческого священника Элпидия на счет нынешней вакцинации, также узнаем, что чувствовал священнослужитель после иммунизации одной дозой. Напомним о важности Иисусовой молитвы, которая является верным способом спасения. Узнаем можно ли исповедоваться и причащаться у привитых священников. Поговорим о том, что работники завода по производству вакцины сами не прививаются.
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