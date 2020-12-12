5 Előadás Seres Mária - Építészmérnök

2020. Szeptember 11. #5 Előadás (30 perc)

Seres Mária - Építészmérnök

Akik a közösség érdekében kiálltak a nyilvánosság felé és egyedül maradtak. Az emberi jogok sárbatiprásáról.

A korábbi, 11 évvel ezelőtti népszavazás kezdeményezéséről: "Az országgyűlési képviselők úgy hoznak döntéseket, hogy azok alól ők kivételt képeznek." "Az országházba mindenkinek maszkot kell hordani és kézfertőtleníteni, kivéve az országgyűlési képviselők."

- Az előadást követő napokban gyorsan felvették a maszkot a képviselő elvtársak a Parlamentben....micsoda véletlen...