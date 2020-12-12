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#5 Előadás Seres Mária - Építészmérnök
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1 view • December 12, 2020
2020. Szeptember 11. #5 Előadás (30 perc)
Seres Mária - Építészmérnök
Akik a közösség érdekében kiálltak a nyilvánosság felé és egyedül maradtak. Az emberi jogok sárbatiprásáról.
A korábbi, 11 évvel ezelőtti népszavazás kezdeményezéséről: "Az országgyűlési képviselők úgy hoznak döntéseket, hogy azok alól ők kivételt képeznek." "Az országházba mindenkinek maszkot kell hordani és kézfertőtleníteni, kivéve az országgyűlési képviselők."
- Az előadást követő napokban gyorsan felvették a maszkot a képviselő elvtársak a Parlamentben....micsoda véletlen...
Seres Mária - Építészmérnök
Akik a közösség érdekében kiálltak a nyilvánosság felé és egyedül maradtak. Az emberi jogok sárbatiprásáról.
A korábbi, 11 évvel ezelőtti népszavazás kezdeményezéséről: "Az országgyűlési képviselők úgy hoznak döntéseket, hogy azok alól ők kivételt képeznek." "Az országházba mindenkinek maszkot kell hordani és kézfertőtleníteni, kivéve az országgyűlési képviselők."
- Az előadást követő napokban gyorsan felvették a maszkot a képviselő elvtársak a Parlamentben....micsoda véletlen...
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