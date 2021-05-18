“Выше всех небесных звёзд” Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. 2020 г.

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69 views • May 18, 2021



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Репетировали с младшим сыном (который очень любит петь с мамой христианские песни) мою песню “Выше всех небесных звёзд”. Это запись 2020 г. На тот момент четвёртый куплет ещё не было продуман и мы его не записали. Полный текст песни, включая его, вместе с аккордами, можете скачать по ссылке:

в формате pdf

в формате doc



Вторая часть имени «ИЕГОШУА» — это «шуа», что означает «спасение».

А в сочетании ИЕГО + ШУА – имя «Иегошуа» (Иисус в русском звучании) означает «спасение от Иеговы».



Текст песни “Выше всех небесных звёзд”

(Слова имузыка Юлии Литвиновой 2020 г.)



Куплет 1



Выше всех небесных звёзд

Имя Иисус Христос.

В Нём вся Божья благодать

Нам во спасенье.

Он возвёл на небо мост.

Путь к Отцу чрез Сына прост.

Только Он нам может дать

Жизнь и прощенье.



Припев:

Иисус нам доставил победу.

В Нём явилась любви полнота

Дарит нам Он виссон снежно-белый

Вместо грязной рубахи греха.



Куплет 2



Между небом и землёй

Иисус распял грех мой,

Души с Богом примирил

Пролитой кровью.

Иисус пошёл на крест,

Умер и потом воскрес,

Нас от ада искупил,

Движим любовью.



Через множество веков,

Через ризы облаков

Бог внимательно глядит

В самое сердце.

И Спасителя рука

С неба тянется пока.

Иисус ещё стучит

В твою дверцу.



Припев



Куплет 3



Он – начало и конец,

Он – Создатель и Творец

Путь в небесный отчий дом,

Путь в бесконечность.

И пока возможность есть,

Ты прими благую весть,

Чтобы не жалеть потом

Целую вечность.



Припев



Я пришёл во имя Отца Моего...

Евангелие от Иоанна 5:43

https://studybible.ru/syn/43/5/



Вот, Бог — спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.

Исаия 12:2

https://studybible.ru/syn/23/12/



28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.

29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.

30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.

31 Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.

32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

Иоиль 2:28-32

https://studybible.ru/syn/29/2/#32



11 Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,

12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.

Деяния апостолов 4:11-12

https://studybible.ru/syn/44/4/#12 Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchnebaМой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Репетировали с младшим сыном (который очень любит петь с мамой христианские песни) мою песню “Выше всех небесных звёзд”. Это запись 2020 г. На тот момент четвёртый куплет ещё не было продуман и мы его не записали. Полный текст песни, включая его, вместе с аккордами, можете скачать по ссылке:в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/QxDt/YvAzvLsze в формате doc https://cloud.mail.ru/public/ZQKq/vWC1BmGN1 Вторая часть имени «ИЕГОШУА» — это «шуа», что означает «спасение».А в сочетании ИЕГО + ШУА – имя «Иегошуа» (Иисус в русском звучании) означает «спасение от Иеговы».Текст песни “Выше всех небесных звёзд”(Слова имузыка Юлии Литвиновой 2020 г.)Куплет 1Выше всех небесных звёздИмя Иисус Христос.В Нём вся Божья благодатьНам во спасенье.Он возвёл на небо мост.Путь к Отцу чрез Сына прост.Только Он нам может датьЖизнь и прощенье.Припев:Иисус нам доставил победу.В Нём явилась любви полнотаДарит нам Он виссон снежно-белыйВместо грязной рубахи греха.Куплет 2Между небом и землёйИисус распял грех мой,Души с Богом примирилПролитой кровью.Иисус пошёл на крест,Умер и потом воскрес,Нас от ада искупил,Движим любовью.Через множество веков,Через ризы облаковБог внимательно глядитВ самое сердце.И Спасителя рукаС неба тянется пока.Иисус ещё стучитВ твою дверцу.ПрипевКуплет 3Он – начало и конец,Он – Создатель и ТворецПуть в небесный отчий дом,Путь в бесконечность.И пока возможность есть,Ты прими благую весть,Чтобы не жалеть потомЦелую вечность.ПрипевЯ пришёл во имя Отца Моего...Евангелие от Иоанна 5:43Вот, Бог — спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.Исаия 12:228 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.31 Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.Иоиль 2:28-3211 Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.Деяния апостолов 4:11-12 Keywords yulia litvinovaneba luchyulia kamyshlovajulia litvinovahristianckie pesni

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