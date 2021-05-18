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“Выше всех небесных звёзд” Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. 2020 г.
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69 views • May 18, 2021
Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchneba
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Репетировали с младшим сыном (который очень любит петь с мамой христианские песни) мою песню “Выше всех небесных звёзд”. Это запись 2020 г. На тот момент четвёртый куплет ещё не было продуман и мы его не записали. Полный текст песни, включая его, вместе с аккордами, можете скачать по ссылке:
в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/QxDt/YvAzvLsze
в формате doc https://cloud.mail.ru/public/ZQKq/vWC1BmGN1
Вторая часть имени «ИЕГОШУА» — это «шуа», что означает «спасение».
А в сочетании ИЕГО + ШУА – имя «Иегошуа» (Иисус в русском звучании) означает «спасение от Иеговы».
Текст песни “Выше всех небесных звёзд”
(Слова имузыка Юлии Литвиновой 2020 г.)
Куплет 1
Выше всех небесных звёзд
Имя Иисус Христос.
В Нём вся Божья благодать
Нам во спасенье.
Он возвёл на небо мост.
Путь к Отцу чрез Сына прост.
Только Он нам может дать
Жизнь и прощенье.
Припев:
Иисус нам доставил победу.
В Нём явилась любви полнота
Дарит нам Он виссон снежно-белый
Вместо грязной рубахи греха.
Куплет 2
Между небом и землёй
Иисус распял грех мой,
Души с Богом примирил
Пролитой кровью.
Иисус пошёл на крест,
Умер и потом воскрес,
Нас от ада искупил,
Движим любовью.
Через множество веков,
Через ризы облаков
Бог внимательно глядит
В самое сердце.
И Спасителя рука
С неба тянется пока.
Иисус ещё стучит
В твою дверцу.
Припев
Куплет 3
Он – начало и конец,
Он – Создатель и Творец
Путь в небесный отчий дом,
Путь в бесконечность.
И пока возможность есть,
Ты прими благую весть,
Чтобы не жалеть потом
Целую вечность.
Припев
Я пришёл во имя Отца Моего...
Евангелие от Иоанна 5:43
https://studybible.ru/syn/43/5/
Вот, Бог — спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.
Исаия 12:2
https://studybible.ru/syn/23/12/
28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.
30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.
31 Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.
Иоиль 2:28-32
https://studybible.ru/syn/29/2/#32
11 Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,
12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Деяния апостолов 4:11-12
https://studybible.ru/syn/44/4/#12
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Репетировали с младшим сыном (который очень любит петь с мамой христианские песни) мою песню “Выше всех небесных звёзд”. Это запись 2020 г. На тот момент четвёртый куплет ещё не было продуман и мы его не записали. Полный текст песни, включая его, вместе с аккордами, можете скачать по ссылке:
в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/QxDt/YvAzvLsze
в формате doc https://cloud.mail.ru/public/ZQKq/vWC1BmGN1
Вторая часть имени «ИЕГОШУА» — это «шуа», что означает «спасение».
А в сочетании ИЕГО + ШУА – имя «Иегошуа» (Иисус в русском звучании) означает «спасение от Иеговы».
Текст песни “Выше всех небесных звёзд”
(Слова имузыка Юлии Литвиновой 2020 г.)
Куплет 1
Выше всех небесных звёзд
Имя Иисус Христос.
В Нём вся Божья благодать
Нам во спасенье.
Он возвёл на небо мост.
Путь к Отцу чрез Сына прост.
Только Он нам может дать
Жизнь и прощенье.
Припев:
Иисус нам доставил победу.
В Нём явилась любви полнота
Дарит нам Он виссон снежно-белый
Вместо грязной рубахи греха.
Куплет 2
Между небом и землёй
Иисус распял грех мой,
Души с Богом примирил
Пролитой кровью.
Иисус пошёл на крест,
Умер и потом воскрес,
Нас от ада искупил,
Движим любовью.
Через множество веков,
Через ризы облаков
Бог внимательно глядит
В самое сердце.
И Спасителя рука
С неба тянется пока.
Иисус ещё стучит
В твою дверцу.
Припев
Куплет 3
Он – начало и конец,
Он – Создатель и Творец
Путь в небесный отчий дом,
Путь в бесконечность.
И пока возможность есть,
Ты прими благую весть,
Чтобы не жалеть потом
Целую вечность.
Припев
Я пришёл во имя Отца Моего...
Евангелие от Иоанна 5:43
https://studybible.ru/syn/43/5/
Вот, Бог — спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.
Исаия 12:2
https://studybible.ru/syn/23/12/
28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.
30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.
31 Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.
Иоиль 2:28-32
https://studybible.ru/syn/29/2/#32
11 Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,
12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Деяния апостолов 4:11-12
https://studybible.ru/syn/44/4/#12
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