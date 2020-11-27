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27.11.2020 Новости. Почему в храмах скоро не будет людей. (Выпуск №178. Часть I (2)).
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4946 views • November 27, 2020
Содержание:
06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003.
07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755.
09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/.
11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html.
13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo.
18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).
22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016.
23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw&;feature=youtu.be.
31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ.
33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY.
34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM&;feature=youtu.be.
40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw.
43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg
01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.
06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003.
07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755.
09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/.
11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html.
13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo.
18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).
22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016.
23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw&;feature=youtu.be.
31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ.
33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY.
34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM&;feature=youtu.be.
40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw.
43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg
01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.
06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003.
07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755.
09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/.
11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html.
13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo.
18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).
22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016.
23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw&;feature=youtu.be.
31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ.
33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY.
34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM&;feature=youtu.be.
40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw.
43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg
01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.
06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003.
07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755.
09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/.
11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html.
13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo.
18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).
22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016.
23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw&;feature=youtu.be.
31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ.
33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY.
34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM&;feature=youtu.be.
40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw.
43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg
01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.
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