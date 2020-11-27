27.11.2020 Новости. Почему в храмах скоро не будет людей. (Выпуск №178. Часть I (2)).

Vera77 258 followers Follow 6 Share Add to... Download MP3 Share Report

4946 views • November 27, 2020



06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации.

07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса.

09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований.

11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"?

13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ.

18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация:

22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020.

23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский.

31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным.

33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️

34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️

40:10 Экспресс тест на ковид‼️

43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии.

01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств.









Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.



06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации.

07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса.

09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований.

11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"?

13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ.

18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация:

22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020.

23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский.

31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным.

33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️

34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️

40:10 Экспресс тест на ковид‼️

43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии.

01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств.









Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве. Содержание:06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003. 07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755. 09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/. 11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html. 13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo. 18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. 23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw& ;feature=youtu.be.31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ. 33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY. 34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM& ;feature=youtu.be.40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw. 43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg 01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg& ;feature=youtu.be.Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве.06:32 Статья. Дубль два: в ВР внесли доработанный законопроект о принудительной вакцинации. https://greenpost.ua/ru/news/dubl-dva-v-vr-vnesly-dorabotannyj-zakonoproekt-o-prynudytelnoj-vaktsynatsyy-i18003. 07:43 Статья. В Украине хотят ввести принудительную вакцинацию против коронавируса. https://gorod.dp.ua/news/178755. 09:48 Статья. Зеленский ответил на петицию против прививок и тестирований. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255934/. 11:55 Статья. ВНИМАНИЕ! Завтра ГД примет законопроект о "принудительной вакцинации"? https://ext-5299091.livejournal.com/21574.html. 13:40 О ЧИПИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ. ПРП. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo. 18:40 ВАКЦИНАЦИЯ ГОЕВ. ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. (Записи на стене от: 31 окт в 18:15; 31 окт в 16:04; 7 ноя в 15:06).22:14 Еврей Белковский предлагает отравить еврейской вакциной от коронавируса еду, воду, алкоголь 30.05.2020. https://vk.com/video247100882_456254996?list=f990c95010f8500bc1. Ссылка на группу ВК, откуда взята информация: https://vk.com/public129982016. 23:59 Ковидгеноцид. Необходим международный трибунал / Александр Саверский. https://www.youtube.com/watch?v=k0aBFotY1dw& ;feature=youtu.be.31:09 Статья. Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtestirovanie-feikom-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200?fbclid=IwAR1uiIVlMaN9ENk4P-3zFu6h4O4eJ9vaKxS0-SuLcJIncK4rubHYGrgwCuQ. 33:40 КАТОЛИКИ в Версале протестуют против карантинных мер‼️ https://youtu.be/jGr9_9H2tVY. 34:20 В Китае новый вирус? Облава в аэропорту Шанхая‼️ https://www.youtube.com/watch?v=U9oEMRCBIJM& ;feature=youtu.be.40:10 Экспресс тест на ковид‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Ctt1jdJfEXw. 43:09 Дорогою любви. Фильм Елены Козенковой. Две серии. https://www.youtube.com/watch?v=LNztEOjzPqg 01:00:39 ВОЗ включила Вегетарианство в список психических расстройств. https://www.youtube.com/watch?v=qCxORmMQidg& ;feature=youtu.be.Сегодня мы поговорим о том, как сейчас пытаются ввести принудительную вакцинацию, как евреи настоятельно рекомендуют своим гражданам ни в коем случае не вакцинироваться. Побываем в женском монастыре, послушаем как прийти к монашеству, и как долог этот путь. А также поговорим о вегетарианстве. Keywords healthreligionortodoxic

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