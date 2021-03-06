URGENTE!!! VACUNADOS EN TODO EL MUNDO ESTAN MURIENDO. AHORA VAN POR TUS HIJOS. DESPERTAD YA!!! (PARTE 1)

Trabajador de la salud en Estados Unidos relata lo que está pasando en la residencia de ancianos donde trabaja, donde hubo escasos contagios de covid19 (durante la pandemia en 2.020) y habla de la mortandad y el estado en que quedaron los residentes luego de ponerles la vacuna a fin de año (2.020 y comienzos de 2.021) y de estar ellos en condiciones saludables. Escuche por favor atentamente y comparta con todos sus contactos, a fecha de hoy ya sabemos que esto sucede en todo el mundo y sin importar la edad. "TODAVIA HAY TIEMPO PARA QUE MUCHOS DESPIERTEN A LA REALIDAD DE ESTE ENGAÑO YA QUE AHORA EL OBJETIVO SON SUS HIJOS, ESTA USTED A TIEMPO. NO SE VACUNE USTED NI A SUS HIJOS Y PONGA SU CONFIANZA PLENA EN DIOS; EN "EL SEÑOR JESUS". LA VACUNACION NO SOLO ES INNECESARIA Y MORTAL SINO QUE TIENE OTROS FINES. "INVESTIGUE MAS". Escape por su vida amigo y amiga si usted aún resiste al DIOS VIVO, al que resucitó de entre los muertos y ahora VIVE y REINA para SIEMPRE, por la ETERNIDAD; al SEÑOR JESUS. Cristo LE AMA. JESUS dijo: "Yo soy el CAMINO, y la VERDAD, y la VIDA; nadie viene al Padre, sino por MI. (Juan 14:6). Jesús es el UNICO camino al cielo. El es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero pero es necesario ACERCARSE a él, buscar su rostro, su VOLUNTAD y santificarnos en Su PALABRA obedeciendo sus MANDAMIENTOS para nuestra PROTECCION, salvación y VIDA ETERNA: "Porque de tal manera AMO Dios al MUNDO, que ha dado a su HIJO, UNIGENITO (Jesús), para que TODO aquel que en él CREE no se pierda mas tenga VIDA ETERNA. (Juan 3:16).

RESISTE AMIGO Y HERMANO Y PERSEVERA HASTA EL FIN. CRISTO VIENE PRONTO."NO A LA VACUNA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL". "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya RESISTIDO la prueba, recibirá la CORONA de VIDA, que Dios ha PROMETIDO a los que LE AMAN". (Santiago 1:12).

Mi Dios, pues, SUPLIRA todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19). Es, pues, la FE la certeza de lo que se espera, la CONVICCION de lo que no se ve. (Hebreos 11:1).

CRISTO VIENE PRONTO POR SU PUEBLO, POR EL PUEBLO QUE PERSEVERO "HASTA EL FIN". Tan pronto como la iglesia sea arrebatada al cielo, es posible que la "vacuna" sea obligatoria para los que se queden atrás. SI USTED AUN NO ESTA LISTO... "ESTA ES SU OPORTUNIDAD". ALISTATE... Y PREPARATE "PARA VOLAR AL CIELO". (1 Tesalonicenses 4:15 -17; 1 Corintios15:51-52).

DESEO RECONCILIARME CON DIOS, PLAN DE SALVACION:

https://www.radiolosolivos.com/p/plan-de-salvacion.html

PREPARATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO: (Visítanos).

Página principal en la web, aún vigente hasta que impidan la predicación del Evangelio de la salvacion: www.vozdetrompeta.com

Canal en youtube, aún vigente:

https://www.youtube.com/channel/UCOxGFn2duBrp_QUxFpBotJg/videos?view_as=subscribe

"Nuevo Canal en Odysee", plataforma sin censuras por ahora:

https://odysee.com/@Vozdetrompeta:c

Hemos trasladado a ese canal de Odysee "todas" las predicaciones que están en el canal de youtube. La Palabra de Dios irá siendo censurada poco a poco -como está previsto en la agenda 2030- una única religión donde "No existe Dios; ni siquiera se nombra"; por eso el avance desde ya con la agenda LGTB, aborto; pedofilia, ect, así como ha sido censurado también lo que hemos subido en contra de la "vacuna" del Nuevo Orden Mundial. Si DESEA puede INSCRIBIRSE ahí y/o en Telegram (voz de trompeta) por si algo fortuito ocurre antes de lo esperado. Nos seguiremos preparando para la "Pronta Venida de Jesús". Mucho más ahora que hemos entrado en la recta final de nuestra redención. DIOS LE CONTINUE BENDICIENDO RICA Y SOBREABUNDANTEMENTE AMIGO, HERMANO Y PUEBLO DE DIOS QUE AMA A DIOS. AMEN Y AMEN.

Aquí en Brigtheon y en Lbry voz de trompeta seguiremos subiendo específicamente sobre la llamada "vacuna", para no interrumpir la predicación como lo veníamos haciendo en youtube;

https://lbry.tv/@vozdetrompeta:2