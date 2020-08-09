Thrive 2. – Kiteljesedés 2. előzetes - magyar felirattal

Megjelent a Thrive 1. – Növekedj folytatásának bemutatója, nézzétek meg a trailert magyar felirattal HD-ben!



A Thrive 2. – Kiteljesedés 2. című film a színfalak mögé visz minket azon emberek és találmányok társaságába, amelyek mindannyiunk életét pozitívan átalakíthatják. 15 nyelven lesz látható 2020. szept. 26. szombattól.



Az újenergia technológiáktól az áttörő erejű új gyógymódokig a Thrive 2. – Kiteljesedés 2. biztosítja a szükséges betekintést és utánanézhető forrásokat, hogy megtaláljuk ezeket a technológiai áttöréseket és akár támogassuk minél szélesebb körű elterjedésüket, hogy így mindannyian együttműködve, a jórészt csak az elitnek működő világon túllépve, egy valóban mindnyájunk számára virágzó, kiteljesedést hozó világot hozzunk létre.