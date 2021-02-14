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Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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642 views • February 14, 2021
Τώρα που αρχίζουμε και συνηθίζουμε αυτή την “Οδύσσεια” μάχη με τον ιό, μπαίνουμε και στο κλίμα ότι έχουν σκοπό η Οδύσσεια του Ομήρου να μοιάζει με πέρασμα από τον Πειραιά στην Αίγινα σε σχέση με την επίτευξη της θωράκισης της υγείας μας. Βλέπεις οι “επιστήμονες” συνήθως είναι βέβαιοι για την ανάγκη αύξησης των μέτρων ενώ ποτέ δεν έχουν αρκετά δεδομένα για τη δυνατότητα χαλάρωσης. Ενδιάμεσα βέβαια οι ελεγκτές της πληροφορίας ξέρουν πολύ καλά να σπέρνουν την ελπίδα για να σε πείσουν να κάνεις αυτό που χρειάζεται…

Φτάσαμε λοιπόν μετά την εκπαίδευση που είχαμε πάρει από τον Τσίπρα να βρισκόμαστε στο επίπεδο που δεν υπάρχει ψέμα που δεν μπορεί να λεχθεί, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι χρησιμο και να μας διευκολύνει στο να μην κατασπαταλάμε χρόνο να αναρωτιόμαστε αν έχει βάση ο,τιδήποτε από όσα λένε. Όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και γενικότερα κάθε τι που αρχίζει και παίρνει ντόρο.

Οπότε μας λένε ότι αυτός ο υπεριός που προέκυψε τυχαία έφερε την ανάγκη για την ψηφιοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας από κάθε άποψη. Όσα ξέραμε από χρόνια πριν ότι σκόπευαν για να δημιουργήσουν μια κοινωνία που με τη χρήση της τεχνολογίας, των αυτοματισμών και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να επιτύχει τον απόλυτο έλεγχο, βλέπουμε να εισέρχονται και να καθιερώνονται μαζικά μέρα με τη μέρα επιδεικνύοντας ένα ύψιστο επίπεδο ύβρεως. Στην οποία πορεία αυτή όμως αναρωτιέμαι μήπως συνεπαρθήκαμε τόσο που ίσως αμελήσαμε να αναλογιστούμε καθόλου τι επιζητούμε εμείς οι ίδιοι συγκεκριμένα από τον κόσμο.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δε χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-eikoniki-euergesia-tis-ypodoulotikis-psifiopoiisis

Δεν έχει ξαναγνωρίσει ο τόπος μεγαλύτερους απατεώνες. (Aρχικό βιντεο) https://www.facebook.com/watch/?v=215982446934348

Γκίκας: Μάλλον θα χρειαστεί παράταση lockdown https://www.novasports.gr/epikairotita/article/1883550/gkikas-mallon-tha-xreiastei-paratasi-lockdown

Κέρκυρα: Παρέλυσε νοσηλεύτρια ύστερα από τον δεύτερο εμβολιασμό με το εμβόλιο https://www.ethnos.gr/ellada/145489_kerkyra-parelyse-nosileytria-ystera-apo-ton-deytero-emboliasmo-me-embolio

Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Γιαννάκου περί παράλυσης νοσηλεύτριας μετά το εμβόλιο -Ελέγχεται για διασπορά fake news https://www.iefimerida.gr/ellada/parembasi-tis-eisaggelias-gia-ton-giannako-poedin

Απίστευτη παραδοχή Μ. Γιαννάκου: Συνδέσαμε την παράλυση με το εμβόλιο για να πάρει αποζημίωση η νοσηλεύτρια!
https://www.iefimerida.gr/ellada/giannakoy-syndesame-tin-paralysi-me-embolio-gia-na-parei-apozimiosi-i-nosileytria

Παγώνη: Η δεύτερη δόση εμβολίου δεν είναι σαν την πρώτη, έχει παρενέργειες https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/331295/pagoni-i-deyteri-dosi-emvoliou-den-einai-san-tin-proti-exei-parenergeies

Σκανδαλώδης ρήτρα: Η Ελληνική κυβέρνηση θα αποζημιώνει την AstraZeneca για θανάτους από το εμβόλιο! http://new-economy.gr/2021/02/03/skandalo-emvolio/

Το CBS πιάστηκε να μεταδίδει fake news για τον κορονο-ιό, πραγματικα πέφτουμε από τα σύννεφα https://www.facebook.com/1300699232/videos/10225757804954108/

O δημοσιογράφος Mark Dolan κόβει τη μάσκα λαιβ με το ψαλίδι https://www.facebook.com/100000735083198/videos/4166627913371670/

Pfizer: Προχωρά η στελέχωση του digital hub στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνονται οι πρώτες προσλήψεις https://www.capital.gr/epixeiriseis/3502722/pfizer-proxora-i-stelexosi-tou-digital-hub-sti-thessaloniki-oloklironontai-oi-protes-proslipseis

From “Event 201” to “Cyber Polygon”: The WEF’s Simulation of a Coming “Cyber Pandemic” https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/from-event-201-to-cyber-polygon-the-wefs-simulation-of-a-coming-cyber-pandemic/

Brain-computer interface makes thought-controlled tech a reality https://youtu.be/7VbSwW_0mpM

Ελον Μασκ: Παρουσίασε εμφύτευμα εγκεφάλου για τον έλεγχο κινητών και Η/Υ με τη σκέψη! [βίντεο] https://www.iefimerida.gr/tehnologia/ipa-elon-mask-emfyteyma-egkefaloy-epideixi-me-goyroynia

Vodafone: Αυτές είναι οι πρώτες 17 ελληνικές πόλεις που θα "τρέξει" το 5G https://www.news247.gr/epixeiriseis/vodafone-aytes-einai-oi-protes-17-ellinikes-poleis-poy-tha-trexei-to-5g.9101551.html

Tης γειτονιάς μας ο τρελός ---- Κώστας Χατζής https://youtu.be/b0Xh8I0vYYw

Μουσική στην Αρχή :

Song: RageSound - Vortex (No Copyright Music)
Music provided by Tunetank.
Free Download: https://bit.ly/3gfUxkP
Video Link: https://youtu.be/7XsjoMXiQQs
Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus
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