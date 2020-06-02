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Mikrohullámú fegyverek és elmekontroll a gyakorlatban - Német dokumentumfilm magyar felirattal
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104 views • June 02, 2020
Mikrohullámú fegyverek és elmekontroll a gyakorlatban.
Ezt a német dokumentumfilmet sikerült magyarra lefordítani egy kedves VilagHelyzete-olvasó segítségével, így meg tudom osztani veletek. Nagyon érdekes és dokumentumokon alapuló tényfeltárás!
CIKK: https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/mikrohullamu-fegyverek-es-elmekontroll.html
"A mikrohullámú fegyverek és az elmekontroll közismerten az összeesküvés-elméletek közé tartoznak.
De mi van akkor, ha ezek a dolgok valósak és még létezik is minderről egy 22 oldalas szabadalom is, mely a Német Szabadalmi Hivatalnál bárki számára, részleteiben elérhető online?
Nem lenne ez érdekes?
Ez a szabadalom valóban létezik és sok nézőm kérésére utánajártam ennek a dolognak. Most pedig a kutatásom eredménye következik.
A Német Szabadalmi és Védjegyi Hivatal Münchenben
Itt, a Ludwigsbrücke mellett bejegyzésre kerül minden találmány, vagy mindaz, amit jogilag le kell védeni.
Szabadalmi szám: DE 102 433 A1
Leírás: Gondolatátvitel
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht
Többek között, egy "Gondolatátvitel" név alatt álcázott mikrohullám fegyver is bejegyzésre került, mely az itt látható szabadalmi szám alapján, bárki számára megtekinthető.
És ez itt ennek az úttörő felfedezés dokumentációja, ezek pedig a benyújtott rajzok arra, amit a szabadalom tulajdonosa és a Hivatal is "Gondolatátvitel" alatt értenek."
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta! A Világ helyzetével,olyan IGAZSÁGOKKAL foglalkozom, amiket nem mutat a főáramú média,de ismeretük nélkülözhetetlen!
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Source: https://youtu.be/lv04sRvekSE
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Ezt a német dokumentumfilmet sikerült magyarra lefordítani egy kedves VilagHelyzete-olvasó segítségével, így meg tudom osztani veletek. Nagyon érdekes és dokumentumokon alapuló tényfeltárás!
CIKK: https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/mikrohullamu-fegyverek-es-elmekontroll.html
"A mikrohullámú fegyverek és az elmekontroll közismerten az összeesküvés-elméletek közé tartoznak.
De mi van akkor, ha ezek a dolgok valósak és még létezik is minderről egy 22 oldalas szabadalom is, mely a Német Szabadalmi Hivatalnál bárki számára, részleteiben elérhető online?
Nem lenne ez érdekes?
Ez a szabadalom valóban létezik és sok nézőm kérésére utánajártam ennek a dolognak. Most pedig a kutatásom eredménye következik.
A Német Szabadalmi és Védjegyi Hivatal Münchenben
Itt, a Ludwigsbrücke mellett bejegyzésre kerül minden találmány, vagy mindaz, amit jogilag le kell védeni.
Szabadalmi szám: DE 102 433 A1
Leírás: Gondolatátvitel
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht
Többek között, egy "Gondolatátvitel" név alatt álcázott mikrohullám fegyver is bejegyzésre került, mely az itt látható szabadalmi szám alapján, bárki számára megtekinthető.
És ez itt ennek az úttörő felfedezés dokumentációja, ezek pedig a benyújtott rajzok arra, amit a szabadalom tulajdonosa és a Hivatal is "Gondolatátvitel" alatt értenek."
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta! A Világ helyzetével,olyan IGAZSÁGOKKAL foglalkozom, amiket nem mutat a főáramú média,de ismeretük nélkülözhetetlen!
★ ----- Important Links ----- ★
Mikrowellenwaffe als Gedankenübertragung getarnt - Deutsches Patentamt
Source: https://youtu.be/lv04sRvekSE
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
PLEASE SUPPORT! - Támogatás - HELP - Segítség:
https://www.Paypal.me/VilagHelyzete
➡️ ➡️ ➡️
Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök:
akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!
https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
https://patreon.com/VilagHelyzete
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
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All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
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