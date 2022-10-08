Max Igan – Trance-Formación

En el 2012, Max Igan presentó este documental que explora los problemas de la condición humana en nuestro planeta. Entre ellos, explora el que muchos ni siquiera sabe que existe. Este es el ideal ocultista del nuevo hombre, el posthumano, que ya camina entre nosotros. Como menciona Max, si durante los últimos 200 años, el registro de acciones de la clase parasitaria es consistente, el nuevo hombre será un esclavo cuya llave de la Libertad se habrá perdido.

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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻