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Kvällens Galenskap 220409
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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21 views • April 09, 2022
1. Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina
https://www.youtube.com/watch?v=_q8s93klams
2. I helgen har migrationsminister Anders Ygeman (S) attackerat Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson med anklagelsen att SD-ledaren har samröre med Ryssland. Detta efter att Åkesson tagit en intervju med tv-kanalen Russia Today vid ett torgmöte i Landskrona omkring 2010.
https://samnytt.se/ygeman-attackerar-akesson-for-rysskoppling-rt-intervju-pa-torgmote-2010/
3. Nu granskar Riksrevisionen regeringens stöd till de amerikanska IT-jättar som etablerat stora energislukande datahallar i Sverige. Bolagen tar emot statliga bidrag och hittills har över en miljard kronor i elskatterabatter och andra former av subventioner betalats ut. Det tycks dock inte leda till de tusentals nya jobb som utlovats.
https://www.friatider.se/riksrevisionen-granskar-regeringens-stod-till-it-jattar
4. I ett längre reportage belyser The Washington Posts utrikeskorrespondent Sudarsan Raghavan hur den ukrainska armén utsätter den civila befolkningen för mycket stora faror och risker genom att placera sina soldater och vapen vid civila positioner och byggnader och beskjuter de ryska styrkorna från dessa.
https://www.vaken.se/manniskorattsorganisation-ukraina-maste-sluta-anvanda-civila-som-manskliga-skoldar/
5. Om Finland söker medlemskap i Nato kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson uppmana sitt parti att förespråka ett svenskt medlemskap, säger Åkesson till Svenska Dagbladet.
https://nyheteridag.se/akesson-oppnar-for-att-folja-finland-in-i-nato/
6. Regionpolitikern Bertil Malmberg menade att det är en påfrestning för samhället att ta emot en folkgrupp som befunnits ha bland de lägsta IQ-nivåerna i världen. Han åtalades och dömdes för hets mot folkgrupp i Nyköpings tingsrätt. Nu döms han även av Svea hovrätt efter att ha nekats huvudförhandling.
https://www.nyatider.nu/svea-hovratt-kriminellt-saga-fakta-om-iq-skillnader/
7. Dokumentärfilmaren Jonas Nilsson ger i denna Lördagsintervju en bild av sin utveckling från att ha växt upp i en frireligiös miljö, deltagit i nationalistiska rörelser och i Främlingslegionen för att nu arbeta med opinionsbildning mot de internationella finansintressena. Han har nyligen fått uppmärksamhet genom filmen "Makthavarna du aldrig valde" som gestaltar den osynliga makt som påverkar oss i Sverige och hela västerlandet.
https://swebbtv.se/w/hSyxWQHdcsTn4qWNV6dvfz
Keywords
swedengalenskapkvallens
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