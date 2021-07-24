© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Clown Planet News (24 July, 2021): Covid Passports Increasing, Protests Increasing, Calls for Mandatory Jabs
Follow
0
Share
Report
60 views • July 25, 2021
https://twitter.com/Breaking911/status/1417599111419899904
https://twitter.com/wef/status/1418243899903168516
https://twitter.com/Indians/status/1418565355472101378
https://twitter.com/Breaking911/status/1418017801437073411
https://thehill.com/policy/defense/564423-senate-panel-votes-to-make-women-register-for-draft?rl=1
https://thehill.com/homenews/media/564658-conservative-radio-host-hospitalized-with-covid-19-urges-vaccinations?rl=1
https://twitter.com/DelanoSquires/status/1418541290325782528
https://news.cgtn.com/news/2021-07-24/Facebook-YouTube-blamed-for-spreading-COVID-19-vaccine-misinformation-129RItnBgZi/index.html
https://twitter.com/disclosetv/status/1418915849981861901
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/italy-to-require-covid-19-pass-for-many-activities-1.5519657
https://summit.news/2021/07/23/1250-clergy-warn-vaccine-passports-would-create-medical-apartheid-in-uk/
https://twitter.com/disclosetv/status/1418636946918756358
https://www.breitbart.com/clips/2021/07/13/sebelius-unvaccinated-americans-should-not-be-allowed-to-work-have-access-to-children/
https://twitter.com/disclosetv/status/1418320670291791878
https://twitter.com/FrDaveNix/status/1418669412798935043
https://twitter.com/disclosetv/status/1418609462823329792
https://twitter.com/aginnt/status/1417860184538451968
https://thehighwire.com/videos/covid-vaccine-mandates-begin/
https://thehighwire.com/videos/blaming-the-unvaccinated/
https://twitter.com/aginnt/status/1417860184538451968
https://twitter.com/disclosetv/status/1417949963515011076
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1418249558727876610
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418663852590440453
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418711589629403144
https://twitter.com/Breaking911/status/1416825900788748291
https://www.blacklistednews.com/article/80437/democrat-who-featured-in-infamous-maskless-flight-pic-calls-for-universal.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/SongbirdTam_83/status/1418874565837697027
https://news.yahoo.com/spains-catalonia-impose-curfew-coronavirus-184646843.html
https://nypost.com/2021/07/21/mitch-mcconnell-urges-covid-19-vaccines-warns-of-lockdowns/
https://www.westernjournal.com/george-soros-bill-gates-just-teamed-buy-covid-company/
https://www.youtube.com/watch?v=9YQ-y5zC1w8
https://www.bitchute.com/video/HZ94izRdfvnW/
https://news.yahoo.com/florida-missouri-and-texas-now-account-for-40-percent-of-new-us-coronavirus-cases-172032337.html
https://twitter.com/Breaking911/status/1418369840621002753
https://www.stltoday.com/lifestyles/health-med-fit/coronavirus/st-louis-st-louis-county-to-reinstate-mask-mandate/article_b7730c4d-3ee9-5970-8e81-cd704bb67dfa.html
https://khn.org/news/article/missouri-covid-delta-variant-thrives-political-discord-public-health/
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/31869652/rick-dennison-minnesota-vikings-assistant-refusing-covid-19-vaccine-sources-say
https://www.youtube.com/watch?v=gD4rU1XIeRM
https://news.yahoo.com/theres-1-obvious-solution-delta-095812265.html
https://www.fox46.com/coronavirus/coronavirus-in-north-carolina/charlotte-area-hospitals-requiring-all-employees-get-vaccinated-for-covid-19/
https://www.americamagazine.org/faith/2021/07/23/latin-mass-restrictions-pope-francis-north-carolina-241108
https://thehill.com/policy/healthcare/564058-who-chief-virus-risk-inevitable-at-olympics?rl=1
https://www.breitbart.com/politics/2021/07/23/report-vaccinated-comprise-75-coronavirus-infections-singapore/
https://twitter.com/NewsForAllUK/status/1418542056671268868
https://summit.news/2021/07/23/cnn-segregate-unvaccinated-make-them-pay-for-tests-every-day/
https://summit.news/2021/07/23/alabama-governor-its-time-to-blame-unvaccinated-for-covid/
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418309021564551169
https://twitter.com/RonPaul/status/1417921123237437454
https://twitter.com/efenigson/status/1418566035809079299
https://twitter.com/GalG____/status/1418623576756850698
https://twitter.com/ElectionWiz/status/1418672214254227460
https://twitter.com/ActivistPost/status/1418574674892521482
https://twitter.com/Jenny1andonly/status/1395102920052547584
https://twitter.com/Thorsome4/status/1418094207214915592
https://twitter.com/lifebiomedguru/status/1418259343611469824
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1418060312759185422
https://twitter.com/Lukewearechange/status/1418997909073408006
https://www.zerohedge.com/political/thousands-join-anti-lockdown-protests-australia-amid-new-restrictions
https://twitter.com/TheMarieOakes/status/1418958723905638404
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9820449/NYC-mayor-asks-private-employers-impose-vaccine-mandates-immediately.html
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1419114005000593414
https://twitter.com/wef/status/1418243899903168516
https://twitter.com/Indians/status/1418565355472101378
https://twitter.com/Breaking911/status/1418017801437073411
https://thehill.com/policy/defense/564423-senate-panel-votes-to-make-women-register-for-draft?rl=1
https://thehill.com/homenews/media/564658-conservative-radio-host-hospitalized-with-covid-19-urges-vaccinations?rl=1
https://twitter.com/DelanoSquires/status/1418541290325782528
https://news.cgtn.com/news/2021-07-24/Facebook-YouTube-blamed-for-spreading-COVID-19-vaccine-misinformation-129RItnBgZi/index.html
https://twitter.com/disclosetv/status/1418915849981861901
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/italy-to-require-covid-19-pass-for-many-activities-1.5519657
https://summit.news/2021/07/23/1250-clergy-warn-vaccine-passports-would-create-medical-apartheid-in-uk/
https://twitter.com/disclosetv/status/1418636946918756358
https://www.breitbart.com/clips/2021/07/13/sebelius-unvaccinated-americans-should-not-be-allowed-to-work-have-access-to-children/
https://twitter.com/disclosetv/status/1418320670291791878
https://twitter.com/FrDaveNix/status/1418669412798935043
https://twitter.com/disclosetv/status/1418609462823329792
https://twitter.com/aginnt/status/1417860184538451968
https://thehighwire.com/videos/covid-vaccine-mandates-begin/
https://thehighwire.com/videos/blaming-the-unvaccinated/
https://twitter.com/aginnt/status/1417860184538451968
https://twitter.com/disclosetv/status/1417949963515011076
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1418249558727876610
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418663852590440453
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418711589629403144
https://twitter.com/Breaking911/status/1416825900788748291
https://www.blacklistednews.com/article/80437/democrat-who-featured-in-infamous-maskless-flight-pic-calls-for-universal.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/SongbirdTam_83/status/1418874565837697027
https://news.yahoo.com/spains-catalonia-impose-curfew-coronavirus-184646843.html
https://nypost.com/2021/07/21/mitch-mcconnell-urges-covid-19-vaccines-warns-of-lockdowns/
https://www.westernjournal.com/george-soros-bill-gates-just-teamed-buy-covid-company/
https://www.youtube.com/watch?v=9YQ-y5zC1w8
https://www.bitchute.com/video/HZ94izRdfvnW/
https://news.yahoo.com/florida-missouri-and-texas-now-account-for-40-percent-of-new-us-coronavirus-cases-172032337.html
https://twitter.com/Breaking911/status/1418369840621002753
https://www.stltoday.com/lifestyles/health-med-fit/coronavirus/st-louis-st-louis-county-to-reinstate-mask-mandate/article_b7730c4d-3ee9-5970-8e81-cd704bb67dfa.html
https://khn.org/news/article/missouri-covid-delta-variant-thrives-political-discord-public-health/
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/31869652/rick-dennison-minnesota-vikings-assistant-refusing-covid-19-vaccine-sources-say
https://www.youtube.com/watch?v=gD4rU1XIeRM
https://news.yahoo.com/theres-1-obvious-solution-delta-095812265.html
https://www.fox46.com/coronavirus/coronavirus-in-north-carolina/charlotte-area-hospitals-requiring-all-employees-get-vaccinated-for-covid-19/
https://www.americamagazine.org/faith/2021/07/23/latin-mass-restrictions-pope-francis-north-carolina-241108
https://thehill.com/policy/healthcare/564058-who-chief-virus-risk-inevitable-at-olympics?rl=1
https://www.breitbart.com/politics/2021/07/23/report-vaccinated-comprise-75-coronavirus-infections-singapore/
https://twitter.com/NewsForAllUK/status/1418542056671268868
https://summit.news/2021/07/23/cnn-segregate-unvaccinated-make-them-pay-for-tests-every-day/
https://summit.news/2021/07/23/alabama-governor-its-time-to-blame-unvaccinated-for-covid/
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1418309021564551169
https://twitter.com/RonPaul/status/1417921123237437454
https://twitter.com/efenigson/status/1418566035809079299
https://twitter.com/GalG____/status/1418623576756850698
https://twitter.com/ElectionWiz/status/1418672214254227460
https://twitter.com/ActivistPost/status/1418574674892521482
https://twitter.com/Jenny1andonly/status/1395102920052547584
https://twitter.com/Thorsome4/status/1418094207214915592
https://twitter.com/lifebiomedguru/status/1418259343611469824
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1418060312759185422
https://twitter.com/Lukewearechange/status/1418997909073408006
https://www.zerohedge.com/political/thousands-join-anti-lockdown-protests-australia-amid-new-restrictions
https://twitter.com/TheMarieOakes/status/1418958723905638404
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9820449/NYC-mayor-asks-private-employers-impose-vaccine-mandates-immediately.html
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1419114005000593414
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.