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IFQ58 - Émission du 22 juillet 2021 avec Marc Daoud du journal NEXUS
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1 view • July 23, 2021
21 juillet 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions58:0
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
L'info en questions #58 avec Marc Daoud, du journal NEXUS - 22.07.21
Dans cette 58e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Daoud, directeur de publication du journal NEXUS.
Site de NEXUS : https://www.nexus.fr/
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Chloé :
• Suisse : cas/hospitalisations/décès au 19.07.21 http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-07-20.pdf
• Suisse : décès toutes causes confondues à la semaine 27
http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-27_2021-07-20.pdf
• Une part de gâteau contre un vaccin. https://www.24heures.ch/un-gateau-contre-un-vaccin-anti-covid-sur-la-place-federale-347323187320
• Page officielle de l'OFSP - Le Vaccin COVID
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
• PowerPoint : Pourquoi se faire vacciner ?
http://gerardscheller.ch/IEQ58-Pourquoi_se_faire_vacciner.pptx
• Olivier Véran - 30.03.21 : "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès"
https://www.europe1.fr/sante/un-octogenaire-demande-au-conseil-detat-a-etre-deconfine-apres-avoir-ete-vaccine-4034911
• Le variant Delta ressemble à un mauvais rhume.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-ca-ressemble-a-un-mauvais-rhume-le-variant-delta-provoque-des-symptomes-differents-7303948
• UK : 60% des décès étaient vaccinés.
https://web.archive.org/web/20210711121846/https://www.lefigaro.fr/sciences/au-royaume-uni-50-vaccines-parmi-les-117-morts-du-variant-delta-est-ce-preoccupant-20210629
• Israël : 40% des contaminés sont vaccinés. https://www.lci.fr/sante/variant-40-des-nouveaux-contamines-sont-pourtant-vaccines-en-israel-des-failles-dans-le-pfizer-2189697.html
• Claire-Anne Siegrist donne son avis sur la "vaccination" COVID (voir point 7) :
https://www.illustre.ch/magazine/vaccins-15-questions-posez
• Faillites, chômage, dettes à cause des fermetures de commerces : https://www.radiolac.ch/actualite/coronavirus/limpact-du-covid-19-sur-les-entreprises-suisses/
• Suisse - 3419 effets indésirables, 116 décès après le "vaccin" COVID - 2.07.21 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-2.html
• Suisse - Pénurie de lits déjà en 2017 : https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2018/revue-medicale-suisse-590/quand-le-service-deborde-impact-de-la-satellisation-des-patients-sur-leur-prise-en-charge
• Hospitalisations 2019 & 2020 aux HUG : https://faits-chiffres.hug.ch/indicateurs
• Suisse - Courbe des hospitalisation > voir rapport de la semaine 28 : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
• Tedros Adhanom (OMS) sur le vaccin qui ne changera rien à nos libertés : http://gerardscheller.ch/Levaccin_changera_rienà_nos_libertés.mp4
Le Blick - 19.07.21
"Les HUG tâclent la complotiste genevoise Chloé Frammery" https://amp.blick.ch/fr/news/suisse/fake-news-sur-les-vaccins-les-hug-taclent-la-complotiste-genevoise-chloe-frammery-id16688425.html?__twitter_impression=true
Le Blick - 22.07 21
"Chloé Frammery est suspendue, l'égérie des complotistes interdite d'enseigner."
https://amp.blick.ch/fr/news/suisse/chloe-frammery-est-suspendue-legerie-genevoise-des-complotistes-interdite-denseigner-id16696561.html?__twitter_impression=true
• AGENDA DES LIBERTÉS :
🌸 Site qui répertorie les rassemblements :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/toute-la-france-24-07-21-rassemblements-contre-la-vaccination-obligatoire-le-pass-sanitaire
👉 Samedi 24 juillet :
🌸 PARIS 14h30 - Place du Trocadéro
🌸 MONTPELLIER 14h - Place de la Comédie
🌸 MARSEILLE 13h - Vieux Port
Et dans des dizaines d'autres villes !
👉 Samedi 31 juillet :
🌸Genève 14h - Zone piétonne du Mont Blanc
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
L'info en questions #58 avec Marc Daoud, du journal NEXUS - 22.07.21
Dans cette 58e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Daoud, directeur de publication du journal NEXUS.
Site de NEXUS : https://www.nexus.fr/
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Chloé :
• Suisse : cas/hospitalisations/décès au 19.07.21 http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-07-20.pdf
• Suisse : décès toutes causes confondues à la semaine 27
http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-27_2021-07-20.pdf
• Une part de gâteau contre un vaccin. https://www.24heures.ch/un-gateau-contre-un-vaccin-anti-covid-sur-la-place-federale-347323187320
• Page officielle de l'OFSP - Le Vaccin COVID
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
• PowerPoint : Pourquoi se faire vacciner ?
http://gerardscheller.ch/IEQ58-Pourquoi_se_faire_vacciner.pptx
• Olivier Véran - 30.03.21 : "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès"
https://www.europe1.fr/sante/un-octogenaire-demande-au-conseil-detat-a-etre-deconfine-apres-avoir-ete-vaccine-4034911
• Le variant Delta ressemble à un mauvais rhume.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-ca-ressemble-a-un-mauvais-rhume-le-variant-delta-provoque-des-symptomes-differents-7303948
• UK : 60% des décès étaient vaccinés.
https://web.archive.org/web/20210711121846/https://www.lefigaro.fr/sciences/au-royaume-uni-50-vaccines-parmi-les-117-morts-du-variant-delta-est-ce-preoccupant-20210629
• Israël : 40% des contaminés sont vaccinés. https://www.lci.fr/sante/variant-40-des-nouveaux-contamines-sont-pourtant-vaccines-en-israel-des-failles-dans-le-pfizer-2189697.html
• Claire-Anne Siegrist donne son avis sur la "vaccination" COVID (voir point 7) :
https://www.illustre.ch/magazine/vaccins-15-questions-posez
• Faillites, chômage, dettes à cause des fermetures de commerces : https://www.radiolac.ch/actualite/coronavirus/limpact-du-covid-19-sur-les-entreprises-suisses/
• Suisse - 3419 effets indésirables, 116 décès après le "vaccin" COVID - 2.07.21 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-2.html
• Suisse - Pénurie de lits déjà en 2017 : https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2018/revue-medicale-suisse-590/quand-le-service-deborde-impact-de-la-satellisation-des-patients-sur-leur-prise-en-charge
• Hospitalisations 2019 & 2020 aux HUG : https://faits-chiffres.hug.ch/indicateurs
• Suisse - Courbe des hospitalisation > voir rapport de la semaine 28 : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
• Tedros Adhanom (OMS) sur le vaccin qui ne changera rien à nos libertés : http://gerardscheller.ch/Levaccin_changera_rienà_nos_libertés.mp4
Le Blick - 19.07.21
"Les HUG tâclent la complotiste genevoise Chloé Frammery" https://amp.blick.ch/fr/news/suisse/fake-news-sur-les-vaccins-les-hug-taclent-la-complotiste-genevoise-chloe-frammery-id16688425.html?__twitter_impression=true
Le Blick - 22.07 21
"Chloé Frammery est suspendue, l'égérie des complotistes interdite d'enseigner."
https://amp.blick.ch/fr/news/suisse/chloe-frammery-est-suspendue-legerie-genevoise-des-complotistes-interdite-denseigner-id16696561.html?__twitter_impression=true
• AGENDA DES LIBERTÉS :
🌸 Site qui répertorie les rassemblements :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/toute-la-france-24-07-21-rassemblements-contre-la-vaccination-obligatoire-le-pass-sanitaire
👉 Samedi 24 juillet :
🌸 PARIS 14h30 - Place du Trocadéro
🌸 MONTPELLIER 14h - Place de la Comédie
🌸 MARSEILLE 13h - Vieux Port
Et dans des dizaines d'autres villes !
👉 Samedi 31 juillet :
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