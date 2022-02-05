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Clown Planet News (5 Feb, 2022): Digital IDs are Silently in the USA, France 30 Weeks of Protests, Canadian Truckers & Do Not Go Back to Sleep!
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92 views • February 06, 2022
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https://twitter.com/zerohedge/status/1489336652254396418
https://twitter.com/nbc10_brian/status/1489374820873773058
https://twitter.com/HTTP_404_NotF/status/1489504805173276672
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https://twitter.com/cwt_news/status/1489255563900821513
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https://twitter.com/BananaMediaQ/status/1489782519826427905
https://www.zerohedge.com/political/hospitals-germany-uk-israel-refuse-life-saving-transplant-3-year-old-because-parents-were
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https://7news.com.au/news/wa/community-furore-after-police-stop-st-bernadettes-glendalough-church-service-to-check-masks-c-5567846?utm_campaign=share-icons&;utm_source=twitter&utm_medium=social&tid=1644094975271
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https://www.zerohedge.com/markets/we-can-open-society-sweden-lifts-nearly-all-covid-19-restrictions
https://www.timesofisrael.com/israeli-study-offers-strongest-proof-yet-of-vitamin-ds-power-to-fight-covid/
https://summit.news/2022/02/02/new-johns-hopkins-study-lockdowns-have-had-little-to-no-public-health-effects-and-imposed-enormous-economic-and-social-costs/
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/national-covid-vaccine-card-quietly-emerged-rcna11678
https://www.reuters.com/world/us/us-army-discharge-soldiers-who-refuse-covid-19-vaccine-2022-02-02/?utm_medium=Social&;utm_source=twitter
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https://odysee.com/@PressForTruth:4/Theo-Fleury-with-PFT:3
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ccp-builds-southern-great-wall-seal-border-and-stop-covid
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-natural-immunity-trumps-vaccine-immunity/
https://www.corbettreport.com/solutionswatch-act/
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https://www.foxcarolina.com/olympic-teams-raise-concerns-over-quarantine-hotels/article_cc82a908-20bc-56b0-bc13-c11fac2ab006.html
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https://twitter.com/alanvibe/status/1488944134127767557
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https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1489623908047224840
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