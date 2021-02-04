QAnongekkie Kimmy stelt haar kind niet bloot aan experimenten!

Mafkees Kimmy gaat haar dochtertje thuis laten blijven en gaat haar zelf les geven.

Nou, daar is dat kind klaar mee.

Ze stelt ook voor om een 'burgerfront' op te richten want 'we' moeten het toch zelf gaan doen allemaal.

Ze kijkt het nog even aan en anders is ze weg, waarheen weet niemand en waarschijnlijk Kimmy zelf ook niet.

Ze hoopt dat iedereen sterk blijft en laat je kinderen thuis! "Je hebt ze niet voor niets genomen en je gaat ze niet dumpen, je wou ze toch zelf?"



Ze heeft in ieder geval wel door dat ze een gekke wappie is en ze vindt ook dat ze haar dochter veel te bieden heeft thuis.



'Ze' hebben nu een probleem want ze zitten aan de kinderen!

Want haar kind is geen proefkonijn, "nooit nie!"