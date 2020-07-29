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ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ
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83 views • July 29, 2020
Οι διαταγές των κατακτητών, όπως είχαμε πει, ήταν οι μάσκες να φοριούνται παντού και τα σουπερ μάρκετ ήταν απλά ο προάγγελος μιας προδιαγεγραμμένης εξέλιξης.
Μιας εξέλιξης που περιορίζει όχι απλά την ελευθερία των ανθρώπων αλλά μέχρι και την ίδια την αναπνοή μας διαρκώς, δίνοντας ένα δείγμα του πόσο μακριά είναι ικανοί να φτάσουν για να υλοποιήσουν την άκρατη εξουσιομανία τους.
Επίσης μας δείχνουν ότι θα εντείνουν τον πόλεμο εναντίον των αντιφρονούντων με τη χρήση λογής λογής πλήρως ελεγχόμενων τηλεοπτικών παπαγαλακιών τα οποία θα μας προσδίδουν κάθε είδους αρνητική ταμπέλα ακόμα και ψυχασθένεια.
Παρ’όλ’αυτά θαυμάσαμε τον Ιερομόναχο Ιγνάτιο που σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν έδειξε ξεκάθαρα το πώς είναι να υπηρετείς το Φως και την Αλήθεια.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1pTgYpOLSr_dSl0eG9Vew0oKgqxoayxurxAtvv7vprVc/edit?usp=sharing
Χρήση μάσκας σχεδόν παντού από αύριο – Όλη η λίστα με τους χώρους που θα είναι υποχρεωτική https://www.newsit.gr/ellada/xrisi-maskas-sxedon-pantou-apo-ayrio-oli-i-lista-me-tous-xorous-pou-tha-einai-ypoxreotiki/3076544/
Ιερέας στην Εορδαία: "Πληρώθηκαν για να πουν οτι έχασαν συγγενείς απο κορονοϊό"https://www.news247.gr/koinonia/iereas-stin-eordaia-plirothikan-gia-na-poyn-oti-echasan-syggeneis-apo-koronoio.7687088.html
Όσα ακούστηκαν από τον πατέρα Ιγνάτιο στην ΕΡ https://youtu.be/GM1sH9QOSxw
Καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού: Μάσκες παντού εκτός από το κολύμπι https://www.enallaktikos.gr/Article/53305/kathhghtria-epidhmiologias-athhna-linoy-maskes-pantoy-ektos-apo-to-kolympi
Επιδημιολόγος Λινού: Λάθος η χρήση πλαστικής μάσκας | 21/07/2020 | ΕΡΤ
https://youtu.be/EPlOXl8C3bk
Αθηνά Λινού: Θα ήθελα μάσκα παντού εκτός από το…κολύμπι - Τώρα ό,τι συμβαίνει 18/7/2020 | OPEN TV https://youtu.be/qsJ_B4vWma0
Ανοιχτά σχολεία με υποχρεωτική μάσκα ζητάει η Αναστασία Κοτανίδου https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/item/53626-anoixta-sxoleia-me-ypoxreotiki-maska-zitaei-i-anastasia-kotanidou
Σύψας: «Συμβολική» η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ https://igata.gr/2020/07/23/%CF%83%CF%8D%CF%88%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/
Σύψας στο MEGA: Εάν χρειαστεί θα ληφθεί οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&;subid=2&pubid=38606711
Anti Covid Entrance? Μετά τι;Chip Only Entrance?Συνωμοσιολογία ή όχι; - Bill Colin - singer
https://youtu.be/Hyhm64UWXJs
ANTI COVID ENTRANCE ΑΠΌ ΤΗΝ KK PRODUCTIONS https://www.facebook.com/kkproductions.icerinks/posts/3450688648285286
COVIBOOK: Κατεβάστε στα ελληνικά το παιδικό βιβλίο που μιλάει για τον κορονοϊό! https://www.ethnos.gr/open-life/94681_covibook-katebaste-sta-ellinika-paidiko-biblio-poy-milaei-gia-ton-koronoio
Psychopathic traits linked to non-compliance with social distancing guidelines amid the coronavirus pandemic https://www.psypost.org/2020/06/psychopathic-traits-linked-to-non-compliance-with-social-distancing-guidelines-amid-the-coronavirus-pandemic-56980
Σε 53.619 ανήλθαν οι θάνατοι στη χώρα τις πρώτες 21 εβδομάδες φέτος https://www.zougla.gr/greece/article/se-53619-anil8an-i-8anati-sti-xora-tis-protes-21-evdomades-fetos
Δρ Φάουτσι: Ζούμε τον χειρότερο εφιάλτη μας! Ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί σαν τον SARS https://www.newsit.gr/kosmos/dr-faoutsi-zoume-ton-xeirotero-efialti-mas-o-koronoios-den-tha-eksafanistei-san-ton-SARS/3074032/
WE WON'T SHOP YOU Sainsbury’s and Asda WON’T enforce face mask rules as shops say they don’t want to ‘police customers’ https://www.thesun.co.uk/news/12209546/sainsburys-asda-defy-face-mask-rules/
The supermarkets set to challenge customers not wearing face masks from Friday - and the ones which won't https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/shopping/supermarkets-set-challenge-customers-not-18646301
Ομόνοια https://twitter.com/geoklf1/status/1287161684763836417
Μιας εξέλιξης που περιορίζει όχι απλά την ελευθερία των ανθρώπων αλλά μέχρι και την ίδια την αναπνοή μας διαρκώς, δίνοντας ένα δείγμα του πόσο μακριά είναι ικανοί να φτάσουν για να υλοποιήσουν την άκρατη εξουσιομανία τους.
Επίσης μας δείχνουν ότι θα εντείνουν τον πόλεμο εναντίον των αντιφρονούντων με τη χρήση λογής λογής πλήρως ελεγχόμενων τηλεοπτικών παπαγαλακιών τα οποία θα μας προσδίδουν κάθε είδους αρνητική ταμπέλα ακόμα και ψυχασθένεια.
Παρ’όλ’αυτά θαυμάσαμε τον Ιερομόναχο Ιγνάτιο που σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν έδειξε ξεκάθαρα το πώς είναι να υπηρετείς το Φως και την Αλήθεια.
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο στο youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1pTgYpOLSr_dSl0eG9Vew0oKgqxoayxurxAtvv7vprVc/edit?usp=sharing
Χρήση μάσκας σχεδόν παντού από αύριο – Όλη η λίστα με τους χώρους που θα είναι υποχρεωτική https://www.newsit.gr/ellada/xrisi-maskas-sxedon-pantou-apo-ayrio-oli-i-lista-me-tous-xorous-pou-tha-einai-ypoxreotiki/3076544/
Ιερέας στην Εορδαία: "Πληρώθηκαν για να πουν οτι έχασαν συγγενείς απο κορονοϊό"https://www.news247.gr/koinonia/iereas-stin-eordaia-plirothikan-gia-na-poyn-oti-echasan-syggeneis-apo-koronoio.7687088.html
Όσα ακούστηκαν από τον πατέρα Ιγνάτιο στην ΕΡ https://youtu.be/GM1sH9QOSxw
Καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού: Μάσκες παντού εκτός από το κολύμπι https://www.enallaktikos.gr/Article/53305/kathhghtria-epidhmiologias-athhna-linoy-maskes-pantoy-ektos-apo-to-kolympi
Επιδημιολόγος Λινού: Λάθος η χρήση πλαστικής μάσκας | 21/07/2020 | ΕΡΤ
https://youtu.be/EPlOXl8C3bk
Αθηνά Λινού: Θα ήθελα μάσκα παντού εκτός από το…κολύμπι - Τώρα ό,τι συμβαίνει 18/7/2020 | OPEN TV https://youtu.be/qsJ_B4vWma0
Ανοιχτά σχολεία με υποχρεωτική μάσκα ζητάει η Αναστασία Κοτανίδου https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/item/53626-anoixta-sxoleia-me-ypoxreotiki-maska-zitaei-i-anastasia-kotanidou
Σύψας: «Συμβολική» η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ https://igata.gr/2020/07/23/%CF%83%CF%8D%CF%88%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/
Σύψας στο MEGA: Εάν χρειαστεί θα ληφθεί οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&;subid=2&pubid=38606711
Anti Covid Entrance? Μετά τι;Chip Only Entrance?Συνωμοσιολογία ή όχι; - Bill Colin - singer
https://youtu.be/Hyhm64UWXJs
ANTI COVID ENTRANCE ΑΠΌ ΤΗΝ KK PRODUCTIONS https://www.facebook.com/kkproductions.icerinks/posts/3450688648285286
COVIBOOK: Κατεβάστε στα ελληνικά το παιδικό βιβλίο που μιλάει για τον κορονοϊό! https://www.ethnos.gr/open-life/94681_covibook-katebaste-sta-ellinika-paidiko-biblio-poy-milaei-gia-ton-koronoio
Psychopathic traits linked to non-compliance with social distancing guidelines amid the coronavirus pandemic https://www.psypost.org/2020/06/psychopathic-traits-linked-to-non-compliance-with-social-distancing-guidelines-amid-the-coronavirus-pandemic-56980
Σε 53.619 ανήλθαν οι θάνατοι στη χώρα τις πρώτες 21 εβδομάδες φέτος https://www.zougla.gr/greece/article/se-53619-anil8an-i-8anati-sti-xora-tis-protes-21-evdomades-fetos
Δρ Φάουτσι: Ζούμε τον χειρότερο εφιάλτη μας! Ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί σαν τον SARS https://www.newsit.gr/kosmos/dr-faoutsi-zoume-ton-xeirotero-efialti-mas-o-koronoios-den-tha-eksafanistei-san-ton-SARS/3074032/
WE WON'T SHOP YOU Sainsbury’s and Asda WON’T enforce face mask rules as shops say they don’t want to ‘police customers’ https://www.thesun.co.uk/news/12209546/sainsburys-asda-defy-face-mask-rules/
The supermarkets set to challenge customers not wearing face masks from Friday - and the ones which won't https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/shopping/supermarkets-set-challenge-customers-not-18646301
Ομόνοια https://twitter.com/geoklf1/status/1287161684763836417
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