РОБОТ В КИШКАХ (СМОТРИ ОПИСАНИЕ)

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Этот крошечный робот может пробираться по вашим кишкам и доставлять лекарства в труднодоступные места.
Робот длиной 4,7 миллиметра может захватывать внутренние стенки легких и пищеварительной системы. У нового «Миллибота» есть ноги, которые прилипают к поверхности органов, сопротивляясь сотрясающим движениям и орошая жидкости, напоминающие дыхание и пищеварение. Может карабкаться прямо вверх — даже вниз головой — в различные влажные участки тела по команде отдельного блока управления.