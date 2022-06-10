РОБОТ В КИШКАХ (СМОТРИ ОПИСАНИЕ)

Этот крошечный робот может пробираться по вашим кишкам и доставлять лекарства в труднодоступные места.





Робот длиной 4,7 миллиметра может захватывать внутренние стенки легких и пищеварительной системы. У нового «Миллибота» есть ноги, которые прилипают к поверхности органов, сопротивляясь сотрясающим движениям и орошая жидкости, напоминающие дыхание и пищеварение. Может карабкаться прямо вверх — даже вниз головой — в различные влажные участки тела по команде отдельного блока управления.