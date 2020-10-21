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МЕДИЦИНСКИЙ КАННИБАЛИЗМ: новое исследование обнаружило полный генетический код человека в вакцинах
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398 views • October 21, 2020
Итальянская организация Корвэ́лва (Corvelva) завершила геномное секвени́рование некоторых белков, обнаруженных в обычных вакцинах. И угадайте, что они обнаружили? Полный генетический код человеческого существа мужского пола! Только представьте: целая последовательность генов человеческого существа найдена в клетках, которые входят в состав вакцин! Другими словами, вам вкалывают последовательность ДНК другого человеческого существа, подвергшегося умерщвлению! Причём анализ этих генов показал невероятно высокое количество патологий в генетическом коде, в том числе 560 генов, связанных с раком.
Все ссылки на упоминаемые в видео источники, вкладыши к вакцинам, а также ссылки на дополнительные материалы на данную тему смотрите в статье на нашем сайте: http://medalternativa.info/our/films/med-kannibalizm/
вот сокращенная ссылка, если у кого не отображается полная: https://goo-gl.ru/5RDr
Вот сокращенная ссылка на статью Майка Адамса на английском, в которой помещено это видео в оригинале: https://bit.ly/2Qp3KNh
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Также рекомендуем:
"ПРАВДА О ПРИВИВКАХ". Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Её связь с онкологией и другими хроническими состояниями. Борис Гринблат:
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
ВАКЦИНЫ – РАК В ШПРИЦЕ:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-rak-v-shpritse/
Вакцины и подавление иммунитета. Связь вакцин с раком, СПИДом и аутоиммунными заболеваниями. Д-р. Джозеф М. Меркола (США):
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/suppression.htm
Связь между вакцинами и раком:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ubili-rebyonka/
Фильм «Правда о вакцинах / The Truth About Vaccines»:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
Фильм “Скрытая эпидемия. Замалчиваемая история вакцинации”: https://medalternativa.info/our/films/skrytaya-epidemiya/
Море информации о прививках здесь: https://1796web.com/privivki.htm
Все ссылки на упоминаемые в видео источники, вкладыши к вакцинам, а также ссылки на дополнительные материалы на данную тему смотрите в статье на нашем сайте: http://medalternativa.info/our/films/med-kannibalizm/
вот сокращенная ссылка, если у кого не отображается полная: https://goo-gl.ru/5RDr
Вот сокращенная ссылка на статью Майка Адамса на английском, в которой помещено это видео в оригинале: https://bit.ly/2Qp3KNh
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/ или сокращенная ссылка: https://bit.ly/2OlruiF
Также рекомендуем:
"ПРАВДА О ПРИВИВКАХ". Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Её связь с онкологией и другими хроническими состояниями. Борис Гринблат:
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
ВАКЦИНЫ – РАК В ШПРИЦЕ:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-rak-v-shpritse/
Вакцины и подавление иммунитета. Связь вакцин с раком, СПИДом и аутоиммунными заболеваниями. Д-р. Джозеф М. Меркола (США):
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/suppression.htm
Связь между вакцинами и раком:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ubili-rebyonka/
Фильм «Правда о вакцинах / The Truth About Vaccines»:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
Фильм “Скрытая эпидемия. Замалчиваемая история вакцинации”: https://medalternativa.info/our/films/skrytaya-epidemiya/
Море информации о прививках здесь: https://1796web.com/privivki.htm
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