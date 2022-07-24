Nachdruck von Bibeltexten (Hardcover)

Im Rahmen des Projekts „Freie Bibel“ wurden Teile des gemeinfreien Textes der Elberfelder Bibelübersetzung von 1871 und 1885 NT digitalisiert und als Druckvorlage aufbereitet. Über den Druckdienstleister „Books on Demand“ wurde daraus eine Hardcover-Version mit Fadenbindung realisiert, die nun für Interessierte erhältlich ist. Zukünftig sollen vielfältige Print-Projekte umgesetzt werden, wer dazu einen Vorschlag oder einen Bedarf hat, darf sich gerne melden.