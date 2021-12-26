Conhecimentos Antigos - Parte 6

Código número 9, matemática baseada em vórtice, flor da vida, Fibonacci, tempo, 432 Hz



Este episódio trata de tópicos como O mistério do código do número 9, matemática baseada em vórtices, círculo de 360 graus, flor da vida, sequência de Fibonacci, tempo, método de raiz digital, castelo de coral, cristais / estruturas de rocha cristalina, analemma do sol, torá / número da Bíblia Códigos, geometria sagrada, cimática, Pitágoras, 432 Hz, Eric Dollard, astrologia, 144, magnetismo, vórtice hexagonal, pólo norte de Saturno, cubos, energia, campos eletromagnéticos, formas / padrões geométricos, som, luz, diâmetro dos planetas, sol, lua e mais.