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Conhecimentos Antigos - Parte 6
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30 views • December 26, 2021
Código número 9, matemática baseada em vórtice, flor da vida, Fibonacci, tempo, 432 Hz
Este episódio trata de tópicos como O mistério do código do número 9, matemática baseada em vórtices, círculo de 360 graus, flor da vida, sequência de Fibonacci, tempo, método de raiz digital, castelo de coral, cristais / estruturas de rocha cristalina, analemma do sol, torá / número da Bíblia Códigos, geometria sagrada, cimática, Pitágoras, 432 Hz, Eric Dollard, astrologia, 144, magnetismo, vórtice hexagonal, pólo norte de Saturno, cubos, energia, campos eletromagnéticos, formas / padrões geométricos, som, luz, diâmetro dos planetas, sol, lua e mais.
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