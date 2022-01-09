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Joh. W. Matutis - Mitten im Sturm - 9. Januar 2022
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Frieden ist die Gegenwart Gottes. „Rufe mich an in der Not, dann will ich dich retten!“ Mach aus deinem Leben das Beste.
Stichworte: Stürme gehören zum Leben – wie man aus der Panik kommt – im Vertrauen auf Jesus ins Boot steigen – wecke den Herrn Jesus Christus in deiner Situation – „warum konnten wir das nicht?“ – lieber gar nichts machen als das Falsche tun – der Sturm muss sich bei dir persönlich legen – da schrieen sie zum Herrn … – für uns ist jetzt die Endzeit-Sturmsaison eröffnet – Finsternis bedeckt die Erde, aber über dir … – auf das Gesunde achten – wir müssen hinüber auf die andere Seite
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Stichworte: Stürme gehören zum Leben – wie man aus der Panik kommt – im Vertrauen auf Jesus ins Boot steigen – wecke den Herrn Jesus Christus in deiner Situation – „warum konnten wir das nicht?“ – lieber gar nichts machen als das Falsche tun – der Sturm muss sich bei dir persönlich legen – da schrieen sie zum Herrn … – für uns ist jetzt die Endzeit-Sturmsaison eröffnet – Finsternis bedeckt die Erde, aber über dir … – auf das Gesunde achten – wir müssen hinüber auf die andere Seite
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